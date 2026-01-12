Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору

Извор:
СРНА
12.01.2026
08:21
Нездрав ваздух јутрос је у Бањалуци, Приједору, Зеници, Тузли и Сарајеву.
Према мјерењима у 7.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Бањалуци износи 167, у Приједору 163, у Зеници 161, у Тузли 158 и у Сарајеву 156, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
У Маглају и Броду, гдје је индекс квалитета 137 и 134, ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва.
Најугроженије су труднице, старији и дјеца, особе са респираторним и срчаним проблемима.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.
