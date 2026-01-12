Logo
Large banner

Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору

Извор:

СРНА

12.01.2026

08:21

Коментари:

0
Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору
Фото: АТВ

Нездрав ваздух јутрос је у Бањалуци, Приједору, Зеници, Тузли и Сарајеву.

Према мјерењима у 7.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Бањалуци износи 167, у Приједору 163, у Зеници 161, у Тузли 158 и у Сарајеву 156, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

У Маглају и Броду, гдје је индекс квалитета 137 и 134, ваздух је нездрав за осјетљиве групе становништва.

Најугроженије су труднице, старији и дјеца, особе са респираторним и срчаним проблемима.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.

Подијели:

Тагови:

zagađenje vazduha

Бањалука

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

Свијет

Држављанин БиХ требао бити депортован из Њемачке 2003. Данас прима 7300€ помоћи

1 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Хамнеи објавио карикатуру Трампа: "Саркофаг који се распада"

1 ч

0
У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

Свијет

У српским затворима откривена "невидљива дрога": Погледајте како су је уносили

1 ч

0
Откривено шта је Ђоша радио на КиМ током бомбардовања: Познати сценариста изнио све детаље

Сцена

Откривено шта је Ђоша радио на КиМ током бомбардовања: Познати сценариста изнио све детаље

1 ч

0

Више из рубрике

Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 26 беба

58 мин

0
Возачи опрез: Поледица и снијег на коловозу

Друштво

Возачи опрез: Поледица и снијег на коловозу

1 ч

0
Данас обиљежавамо Свету мученицу Анисију: Вјерницама дарује срећу и љубав

Друштво

Данас обиљежавамо Свету мученицу Анисију: Вјерницама дарује срећу и љубав

2 ч

0
Лед

Друштво

На снази наранџасто упозорење: И јутрос "дебео" минус!

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

16

Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

09

12

Бијељина јутрос на -7 без гријања

09

02

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

08

51

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

08

48

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner