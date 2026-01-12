Возачи опрез: Поледица и снијег на коловозу

Извор:
СРНА
12.01.2026
07:43
Коментари:0
Возачима који јутрос путују дионицама Мркоњић Град-Милиништа, Тисовац-Кнежево-Угар, Шипово-Ново Село, Сарајево-Рогатица преко Романије, Трново-Фоча преко Рогоја и Власеница-Хан Пијесак преко Хан Погледа савјетује се опрез због поледице и угаженог снијега на коловозу.
Из Ауто-мото савеза су истакли да је поледица могућа на свим влажним локалитетима, а возачима се скреће пажња и на повећану опасност од одрона, као и повећан ризик од пада леденица на дионицама у усјецима.
На граниним прелазима задржавања јутрос нису дужа од 30 минута.
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута. Наизмјенично се вози и на мосту на граничном прелазу Рача од 7.00 до 17.00 часова.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим у одвијању саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Занимљивости
Колико струје троши инвертер клима, а колико класична: Детаљна рачуница о исплативости
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На регионалном путу Добој-Станари на локацији превој Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
У ФБиХ је на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
Занимљивости
Стиже киша пара: Ова 4 знака неће знати шта ће од новчаница у фебруару
Због зимских услова за вожњу у Хрватској, на граничном прелазу Изачић на снази је забрана саобраћања за теретна возила са приколицом и шлепере.
Због сњежних падавина и одрона на магистралном путу Плужине-Шћепан Поље у Црној Гори саобраћај се одвија отежано, једном траком, и дозвољен је искључиво за путничка возила, док је за теретна возила на снази забрана саобраћаја.
До побољшања временских услова и нормализације саобраћаја, возачима се савјетује да избјегавају гранични прелаз Хум-Шћепан Поље.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до три и по тоне.
Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Најновије
Најчитаније
09
16
09
12
09
02
08
51
08
48
Тренутно на програму