Стиже киша пара: Ова 4 знака неће знати шта ће од новчаница у фебруару

Извор:
Информер
12.01.2026
07:36
Коментари:0
Фебруар доноси изузетне финансијске прилике за неке знакове, па ако сте мислили да нема излаза из дугова, грдно сте се преварили.
Овај мјесец, звијезде доносе прилив новца за неколико срећника, а неки ће имати тешкоће да управљају изобиљем.
Знакови који ће уживати у финансијској срећи:
Бик
Овај мјесец ћете напокон осјетити олакшање. Очекујте неочекиване изворе прихода, било да је то стари дуг или повишица. Све што започнете иде лако, па искористите ову шансу.
Лав
Луксуз и новац стижу у великим количинама. Пословни успех је ту, а уз то могу да стигну и масне провизије или додатни послови који доносе добар профит. Овај мјесец ћете заиста блистати.
Шкорпија
Ваша интуиција води вас до финансијског успеха. Ако волите игре на срећу, сада је право вријеме. Много вас ће ријешити стамбено питање или чак купити ауто из снова.
Водолија
Изненадни новчани долазак, можда насљедство или вредан поклон, доноси богатство. Ипак, немојте да потрошите све одмах инвестирајте паметно јер оваква прилика не долази често.
Најновије
Најчитаније
09
12
09
02
08
51
08
48
08
45
Тренутно на програму