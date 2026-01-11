Ова четири хороскопска знака која имају најбоље срце

Извор:
Индекс
11.01.2026
15:21
Коментари:0
Љубазност и емпатија се често изражавају малим, свакодневним гестовима, а не великим обећањима или ријечима. Неки људи природно осјећају снажну потребу да помажу другима, да разумеју туђе емоције и да дјелују из искрене бриге.
Према астрологији, ове особине се чешће изражавају код људи рођених под одређеним хороскопским знацима. Карактеришу их топлина, саосјећање и жеља да буду подршка другима. Управо у ова четири знака људи се рађају са посебно великим и меким срцем.
Рак
Људи рођени у знаку Рака познати су по својој дубокој емоционалној осјетљивости и снажном осјећају бриге за друге. Увијек примјећују када је некоме тешко и ријетко остају равнодушни према туђим проблемима. Њихова љубазност произилази из потребе да заштите, утеше и пруже сигурност онима које воле. Често стављају потребе других испред својих, чак и када им није лако. Управо зато их многи виде као људе на које се увијек може рачунати.
Риба
Рибе су изузетно емпатичне и имају снажну способност да саосјећају са другима. Људи рођени у овом знаку лако се повезују са туђим емоцијама и често осјећају оно што други не изговарају наглас.
Сцена
Издат налог за хапшење познатог глумца: Сумња се да је додиривао дјечаке од 11 година
Њихова љубазност није условљена очекивањима, већ произилази из искрене жеље да помогну. Спремни су да слушају, разумију и пруже подршку без осуђивања. Због тога их околина често доживљава као њежне и изузетно топле људе.
Вага
Људи рођени у знаку Ваге теже хармонији, равнотежи и праведности у свим односима. Њихова љубазност се огледа у жељи да осигурају да се сви чују и да се сукоби рјешавају мирним путем. Често преузимају улогу медијатора јер им је важно да се нико не осјећа повређено или запостављено. Имају снажан осјећај за туђе емоције и теже да одрже добре односе у свом окружењу. Управо та потреба за хармонијом чини их људима великог срца.
Бик
Бикови су стабилни, поуздани и изузетно лојални онима до којих им је стало. Људи рођени у овом знаку показују своју љубазност дјелима, а не великим ријечима. Када некога прихвате, спремни су да пруже дугорочну подршку и сигурност. Њихова срца су топла, али опрезна, па се највише отварају онима који су доказали своју искреност.
Свијет
1 ч0
БиХ
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Градови и општине
2 ч1
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
07
17
01
16
48
16
46
16
33
Тренутно на програму