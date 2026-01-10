"Била сам у вези са духом": Марија из Србије ушла у везу са дечком из Њемачке, сада има трауме

- Био је сладак, симпатичан, али сам мислила да је млађи од мене. Ја имам 29 година, па су ми већина у клубовима млађи - каже Марија за Телеграф.

Дечко јој је пришао, а конверзација је одмах кренула веома добро.

- Рекао ми је да је млађи двије године од мене и то ми уопште није било страшно. Цијело вече смо причали, а договорили смо се и да се сутрадан нађемо на кафи, да лијепо попричамо, без буке - објашњава Марија.

Сутрадан су се заиста нашли и одмах "кликнули".

- Био је шармантан, имали смо сличан смисао за хумор и све је кренуло брзо. Виђали смо се константно и све је ишло савршено - додаје она.

Међутим, истина је убрзо изашла на видјело.

- Изашла сам са другарицама у исти клуб гдје сам га упознала и тамо сам видјела његовог друга. Јасно ми је било да је под дејством алкохола, али сам отишла да се јавим - прича Марија.

Конверзација која је услиједила открила је да њен тадашњи дечко није био оно што је дјеловао.

- Његов друг ми је, под дејством алкохола, рекао да му је жао, јер је све већ прешло границу - будући да сам била у вези са његовим другом два мјесеца. Није ми одмах било јасно о чему се ради, а онда ми је све рекао у лице. Мој дечко не само да је био скоро десет година млађи од мене, већ је користио лажно име и презиме јер је имао дјевојку с којом је био годинама у вези - објашњава Марија.

- Сада ми је јасно да ми је дао погрешно име и презиме како га не бих пронашла и открила да је заузет. Лагао је чак и о послу, апсолутно све. Он није постојао - као да сам била у вези са духом - каже она.

(Телеграф)