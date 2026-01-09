Извор:
Новопеченом холандском пару брак је поништен зато што је матичар искористио говор који је генерисао "чет џи-пи-ти" да би га учинио веселијим, али није испунио законске услове, одлучио је суд.
Према судској одлуци, особа која је водила церемонију 19. априла прошле године питала је да ли ће они "наставити да подржавају једно друго, да се задиркују и грле, чак и када живот постане тежак".
Пар је рекао "да", а службеник их је прогласио "не само мужем и женом, већ прије свега тимом, лудим паром, међусобном љубављу и базом".
Међутим, судија је утврдио да се младенци нису заклели да ће испуњавати брачне обавезе, што се захтијева холандским законом.
Овако вјештачка интелигенција види 2026. годину: Ни рат, ни мир...
"Суд схвата да је датум у брачном листу важан за мушкарца и жену, али не може да занемари оно што закон каже", наведено је у судској одлуци као образложење налога за брисање брака из градског регистра.
