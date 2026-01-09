Имаш налазе и не знаш шта значе? ChatGPT сада објашњава здравље „на српском“

Извор:
09.01.2026
ОпенАИ (OpenAI) покреће ChatGPT Health, посебну секцију унутар ChatGPT платформе у којој корисници могу да повежу своје налоге са сервисима као што су Епл хелт (Apple Health), Мај фитнес пал (MyFitnessPal), Фанкшн (Function), Вејт вочерс (Weight Watchers), Ол трејлс (AllTrails), Инстакарт (Instacart) и Пелотон (Peloton), а затим да постављају питања у вези са сопственим здрављем.
Из ОпенАИ-а наводе да је ChatGPT „развијен у блиској сарадњи са докторима“, с циљем да помогне људима да преузму активнију улогу у разумијевању и управљању сопственим здрављем и благостањем.
На основу анализе анонимних разговора, ОпенАИ истиче да више од 230 милиона људи широм свијета већ користи ChatGPT за питања о здрављу и wellness темама. Управо зато је ChatGPT Health замишљен као сигурно и намјенско мјесто за овакву врсту интеракције, преноси СмартЛајф (SmartLife).
У оквиру Health секције примјењује се посебно развијена енкрипција и изолација података, како би разговори о здрављу остали заштићени и одвојени од осталих садржаја. Компанија наглашава да здравствени разговори неће бити коришћени за тренирање модела, а корисницима је омогућено и да укључе вишефакторску аутентификацију ради додатног нивоа заштите.
За кориснике који ће имати могућност повезивања медицинских картона, важно је и то што ОпенАИ сарађује са компанијом би.вел (b.well), која се описује као највећа и најсигурнија мрежа повезаних здравствених података за потрошаче у Сједињеним Америчким Државама, уз поштовање највиших индустријских стандарда безбједности и приватности.
Посебан Health модел може, између осталог, да објашњава резултате лабораторијских анализа једноставним и разумљивим језиком, да припрема питања за љекарске прегледе, тумачи податке са носивих уређаја и wellness апликација, као и да сажима упутства за терапију.
За коришћење ChatGPT Health секције довољно је да је корисници изаберу из бочног менија у ChatGPT-ју.
ChatGPT Health је тренутно доступан ограниченој групи корисника ван Европског економског простора, Швајцарске и Уједињеног Краљевства, док је интеграција са медицинским картонима за сада доступна искључиво у Сједињеним Америчким Државама.
