Научници урадили нешто невјероватно: Пазите се

Извор:

Б92

20.11.2025

11:55

Научници урадили нешто невјероватно: Пазите се
Фото: pexels/Victor Freitasb

Једно од најактуелнијих усмјерења развоја вјештачке интелигенције јесте усавршавање њене способности анализе података и фотографија помоћу хибридних приступа, спајањем математичких метода са неуронским.

У овом домену руски научници, математичари и кибернетичари, успјели су нешто готово немогуће - да алат са вјештачком интелигенцијом истренирају да препознаје човјека искључиво на основу изгледа дужице ока, и то чак и приликом постојања "ометача".

Руском АИ софтверу ништа не смета да идентификује људе на основу дужице ока

"Програмско рјешење је тестирано на фотографијама ликова и дужица ока које смо посједовали у тестној бази, а резултат тестирања показао је изузетну прецизност идентификовања и упоређивања кључних елемената фотографија. Притом, метода се показала поузданом чак и код фотографија на којима је дио дужице ока прекривен капком, трепавицама или праменом косе", истакли су са поносом руски научници Московског државног универзитета "Ломоносов", а пренијела руска новинска агенција ТАСС.

Овај алат са вјештачком интелигенцијом умногоме може користити стручњацима из различитих области.

"Највише користи могли би имати који се баве безбједношћу, будући да се овај АИ програм може користити и у биометријској идентификацији", појаснила је за прес центар Универзитета "Ломоносов" доцент катедре математичке физике, Јелена Павељева. Када ће овај софтвер са вјештачком интелигенцијом почети да се користи у пракси руски научници нису открили.

Вјештачка интелигенција може да препозна болести ока само на основу слике

Успјехе у коришћењу вјештачке интелигенције у истраживању ока постигли су и британски стручњаци: њима је пошло за руком да АИ научи како да процјени којим је пацијентима са (кератоконусом) обољелом рожњачом неопходно хитно лијечење, а којима не.

Алгоритам вјештачке интелигенције је, користећи само слике и податке из прве посјете, могао тачно да предвиди да ли ће се стање пацијента погоршати или остати стабилно, односно да ли је потребна интервенција - алгоритам је могао успјешно да категоризује до 90 одсто пацијената.

(б92)

