Logo
Large banner

Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

Извор:

АТВ

20.11.2025

11:41

Коментари:

0
Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Данас се обиљежава дан када је српска војска 1918. године ушла у Бањалуку и донијела слободу која је мијењала судбину овог краја и читавог нашег народа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик..

''То није био само улазак једне војске у један град. То је био повратак наде, достојанства и историјске правде. Дан када се знало да је снага Србије и снага српског народа неумитна и непоколебљива'', истакао је Додик.

Додик је нагласио да је симболика још дубља, дан након тога славимо Аранђеловдан - славу борбе, заштите и побједе добра над злом.

''Као да је и историја хтјела да поручи да слобода није случајност, него благослов који се чува храброшћу, вјером и јединством. Зато и данас, када полажемо вијенац и сјећамо се српских војника, сјећамо се и поруке коју су нам оставили: чува се оно што је свето, брани се оно што је наше, а Српска је ту зато што је народ никада није напустио'', написао је Додик на Иксу.

полагање вијенаца-Први свјетски рат

Бања Лука

Званичници Српске положили вијенце: Обиљежавање 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Указао је да је "наша обавеза да ту слободу, ту Бањалуку и ту Републику Српску чувамо истом снагом којом су то чинили они који су на данашњи дан 1918. донијели свјетлост у овај град и у наше животе".

''Република Српска живи, јача и побјеђује - а са њом и успомена на све који су јој утиснули слободу у темеље'', закључио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Бањалука

polaganje vijenaca

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

Република Српска

Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ

8 ч

1
Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

Република Српска

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

22 ч

1
Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

Градови и општине

Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

23 ч

0
Додик: Жене највећа снага Српске

Република Српска

Додик: Жене највећа снага Српске

1 д

0

Више из рубрике

Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

Република Српска

Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

5 ч

3
Ковачевић: СНСД без калкулација преузео одговорност

Република Српска

Ковачевић: СНСД без калкулација преузео одговорност

6 ч

3
Будимир: Веће присуство саобраћајне полиције с циљем спречавања саобраћајних несрећа

Република Српска

Будимир: Веће присуство саобраћајне полиције с циљем спречавања саобраћајних несрећа

6 ч

1
Каран: Српска увијек спремна за партнерства у оквирима међународног права

Република Српска

Каран: Српска увијек спремна за партнерства у оквирима међународног права

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

15

47

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner