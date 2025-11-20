Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

Извор:
Данас се обиљежава дан када је српска војска 1918. године ушла у Бањалуку и донијела слободу која је мијењала судбину овог краја и читавог нашег народа, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик..
''То није био само улазак једне војске у један град. То је био повратак наде, достојанства и историјске правде. Дан када се знало да је снага Србије и снага српског народа неумитна и непоколебљива'', истакао је Додик.
Додик је нагласио да је симболика још дубља, дан након тога славимо Аранђеловдан - славу борбе, заштите и побједе добра над злом.
''Као да је и историја хтјела да поручи да слобода није случајност, него благослов који се чува храброшћу, вјером и јединством. Зато и данас, када полажемо вијенац и сјећамо се српских војника, сјећамо се и поруке коју су нам оставили: чува се оно што је свето, брани се оно што је наше, а Српска је ту зато што је народ никада није напустио'', написао је Додик на Иксу.
Указао је да је "наша обавеза да ту слободу, ту Бањалуку и ту Републику Српску чувамо истом снагом којом су то чинили они који су на данашњи дан 1918. донијели свјетлост у овај град и у наше животе".
''Република Српска живи, јача и побјеђује - а са њом и успомена на све који су јој утиснули слободу у темеље'', закључио је Додик.
Тренутно на програму