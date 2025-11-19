Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

Извор:
СРНА
19.11.2025
17:21
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у Српцу да СНСД жели мир и стабилност, те да је доказао да му није до функције, а да ће народ за предсједника Републике Српске изабрати кандидата те партије Синишу Карана.
Додик је рекао Срни прије предизборне трибине да СНСД на изборе за предсједника излази због тога што му је неуставно одузет мандат политичком вољом странаца и Сарајева.
"Ми желимо стабилност и мир, а овим доказујем да ми није стало до функције. Зато сам предложио Синишу Карана и видим да ће га народ изабрати. Ми ћемо наставити даље да се залажемо за мир", истакао је Додик.
Он је додао да је сваки глас који оде за неког другог, глас за Шмита и муслиманску политичку елиту која жели да сруши Републику Српску.
Градови и општине
Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот
"У Српцу, као и већини осталих општина у Републици Српској, ми имамо наше побједе. Данас смо у ову локалну заједницу дошли да то и потврдимо", рекао је Додик.
Он је током трибине најавио да ће ускоро бити расписан тендер за обнову пута Србац-Лакташи, за који је, према његовим ријечима, Министарство финансија Републике Српске већ обазбиједило новац.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч3
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму