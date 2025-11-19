Logo
Large banner

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

Извор:

СРНА

19.11.2025

17:21

Коментари:

0
Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је данас у Српцу да СНСД жели мир и стабилност, те да је доказао да му није до функције, а да ће народ за предсједника Републике Српске изабрати кандидата те партије Синишу Карана.

Додик је рекао Срни прије предизборне трибине да СНСД на изборе за предсједника излази због тога што му је неуставно одузет мандат политичком вољом странаца и Сарајева.

"Ми желимо стабилност и мир, а овим доказујем да ми није стало до функције. Зато сам предложио Синишу Карана и видим да ће га народ изабрати. Ми ћемо наставити даље да се залажемо за мир", истакао је Додик.

Он је додао да је сваки глас који оде за неког другог, глас за Шмита и муслиманску политичку елиту која жели да сруши Републику Српску.

Србац

Градови и општине

Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот

"У Српцу, као и већини осталих општина у Републици Српској, ми имамо наше побједе. Данас смо у ову локалну заједницу дошли да то и потврдимо", рекао је Додик.

Он је током трибине најавио да ће ускоро бити расписан тендер за обнову пута Србац-Лакташи, за који је, према његовим ријечима, Министарство финансија Републике Српске већ обазбиједило новац.

Подијели:

Тагови:

Пријевремени избори 2025

Синиша Каран

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Потребан усаглашен приступ с циљем очувања стабилности енергетског сектора"

Република Српска

"Потребан усаглашен приступ с циљем очувања стабилности енергетског сектора"

1 ч

0
Каран: Само народ бира своје представнике

Република Српска

Каран: Само народ бира своје представнике

1 ч

0
Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

Република Српска

Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

1 ч

3
Ковачевић: Истражни органи да све испитају и утврде одговорност

Република Српска

Ковачевић: Истражни органи да све испитају и утврде одговорност

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Овим хороскопским знаковима новац стиже потпуно неочекивано

17

31

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17

21

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

17

09

Роџер Федерер примљен у Кућу славних

17

05

Јавор: Спортска дворана у Омарској биће завршена за шест мјесеци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner