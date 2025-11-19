Logo
Каран: Само народ бира своје представнике

Извор:

СРНА

19.11.2025

15:45

Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је данас у Прњавору да само народ бира своје представнике и изражава демократску вољу.

"На њој почивају принципи сваке државе, владавина права. У исто вријеме се боримо против сваке интервенције, страног интервенционизма и чувамо свој суверенитет", поручио је Каран након предизборне трибине одржане у Центру за културу и туризам у Прњавору.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик у изјави новинарима напоменуо је да су пријевремени предсједнички избори у Републици Српској настали вољом странаца и политичког Сарајева.

"Ово су ванредне околности, ванредни избори јер су тако хтјели странци и политичко Сарајево, чак то ни опозиција није хтјела, али се придружила њиховим ставовима", рекао је Додик.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Истражни органи да све испитају и утврде одговорност

Он је поручио да је сваки глас за Карана глас за Републику Српску.

"Сваки глас у Прњавору и Републици Српској који није за Карана глас је за Кристијана Шмита, Сарајево и опозицију која неће моћи ништа да уради. Једина снага је у снажној републичкој власти, али и стабилним локалним властима каква је и у Прњавору", навео је Додик.

Пријевремени предсједнички избори у Републици Српској биће одржани у нед‌јељу, 23. новембра.

Тагови:

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

