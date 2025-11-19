Каран: Само народ бира своје представнике

Извор:
Кандидат СНСД-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран рекао је данас у Прњавору да само народ бира своје представнике и изражава демократску вољу.
"На њој почивају принципи сваке државе, владавина права. У исто вријеме се боримо против сваке интервенције, страног интервенционизма и чувамо свој суверенитет", поручио је Каран након предизборне трибине одржане у Центру за културу и туризам у Прњавору.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у изјави новинарима напоменуо је да су пријевремени предсједнички избори у Републици Српској настали вољом странаца и политичког Сарајева.
"Ово су ванредне околности, ванредни избори јер су тако хтјели странци и политичко Сарајево, чак то ни опозиција није хтјела, али се придружила њиховим ставовима", рекао је Додик.
Он је поручио да је сваки глас за Карана глас за Републику Српску.
"Сваки глас у Прњавору и Републици Српској који није за Карана глас је за Кристијана Шмита, Сарајево и опозицију која неће моћи ништа да уради. Једина снага је у снажној републичкој власти, али и стабилним локалним властима каква је и у Прњавору", навео је Додик.
Пријевремени предсједнички избори у Републици Српској биће одржани у недјељу, 23. новембра.
