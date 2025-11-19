Јавор: Спортска дворана у Омарској биће завршена за шест мјесеци

Извор:
СРНА
19.11.2025
17:05
Град Приједор у наредних петнаестак дана расписаће тендер за спољно уређење спортске дворане у Омарској и, након што изабере најповољнијег понуђача, почеће радови чим временски услови дозволе, изјавио је градоначелник Слободан Јавор.
Он је навео да је ријеч и завршној, четвртој фази за коју је град кроз кредитно задужење обезбиједио 1,2 милиона КМ.
"Циљ нам је да све буде готово најкасније у наредних шест мјесеци", рекао је Јавор на сједници Скупштине града одговарајући на одборничка питања.
Он је подсјетио да су радови на овом пројекту ишли у фазама.
"Дошли смо скоро пред крај радова. Када говоримо о унутрашњем опремању, успјели смо да испунимо најмодерније и највише стандарде, уградимо професионални паркет на којем се играју европска такмичења, трибине са 550 сједећих мјеста, професионалне кошеве, фудбалске или рукометне голове. Поставља се заштитна мрежа, семафор је постављен и постављају се справе за одбојку и помоћне справе", истакао је Јавор.
Градови и општине
Остојић: Исплатом ПДВ-а Бијељини пао је једини изговор - град до петка да измири сва дуговања
Он је напоменуо да већ има назнака да ће се у Омарској формирати и нови клубови попут кошаркашког, увести нова такмичења и поспјешити настава физичког васпитања за ученике Основне школе "Вук Караџић" у Омарској.
"Сигуран сам да многи градови неће имати овакву спортску дворану као што има Омарска", оцијенио је Јавор.
Радови на спортској дворани у Омарској настављени су у јануару прошле године након што је, захваљујући предсједнику и Влади Републике Српске, обезбијеђено два милиона КМ.
Почели су 2018. године када је у прву фазу уложено 580.000 КМ, од којих 490.000 КМ донације Владе Србије и 90.000 КМ града Приједора.
