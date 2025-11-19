Logo
Протест родитеља чија дјеца бораве у вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини

Извор:

СРНА

19.11.2025

16:27

Фото: РТРС

Родитељи чија дјеца бораве у Дјечијем вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини окупили су се данас испред зграде Градске управе са захтјевом да радницима вртића, који су данима у штрајку, буду исплаћена сва неисплаћена примања, као и да убудуће не долази до кашњења плата.

Захтјеви незадовољних родитеља су и да до краја године буде измирен дуг ка добављачима како би вртић несметано функционисао, као и да средства која родитељи редовно уплаћују - буду кориштена искључиво намјенски.

Предсједник Савјета родитеља чија дјеца иду у вртић "Чика Јова Змај" у Бијељини Дражен Николић рекао је да су изнијели три једноставна захтјева Градској управи и ниједан од њих није испуњен.

"Нисмо имали другу могућност него да јавно изразимо незадовољство због ове ситуације за коју су сви одговорни, а одговарају само запослени у вртићу, наша дјеца и ми и трпимо штету", изјавио је новинарима Николић.

Он је подсјетио да је сутра Свјетски дан дјетета, а да дјеца у Бијељини неће моћи да бораве у вртићу, а њихови родитељи на послу.

илу-биткоин-20102025

Економија

Криптовалуте погођене падом у технолошком сектору

Један од родитеља Саша Драгутиновић истакао је да су суочени са проблемом који нема ниједан родитељ у региону, оцјењујући да је то, како је рекао, велика срамота.

"Ко год да је одговоран, треба да ријеши ову ситуацију у најскорије вријеме на радост дјеце, радника, родитеља, шире јавности", сматра Драгутиновић.

Штрајк 140 запослених у Дјечијем вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини, који брине о 900 дјеце, траје већ данима - до испуњења захтјева упућених Градској управи као оснивачу за исплату зарађених плата и накнада.

