Протест родитеља чија дјеца бораве у вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини

Извор:
СРНА
19.11.2025
16:27
Коментари:0
Родитељи чија дјеца бораве у Дјечијем вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини окупили су се данас испред зграде Градске управе са захтјевом да радницима вртића, који су данима у штрајку, буду исплаћена сва неисплаћена примања, као и да убудуће не долази до кашњења плата.
Захтјеви незадовољних родитеља су и да до краја године буде измирен дуг ка добављачима како би вртић несметано функционисао, као и да средства која родитељи редовно уплаћују - буду кориштена искључиво намјенски.
Предсједник Савјета родитеља чија дјеца иду у вртић "Чика Јова Змај" у Бијељини Дражен Николић рекао је да су изнијели три једноставна захтјева Градској управи и ниједан од њих није испуњен.
"Нисмо имали другу могућност него да јавно изразимо незадовољство због ове ситуације за коју су сви одговорни, а одговарају само запослени у вртићу, наша дјеца и ми и трпимо штету", изјавио је новинарима Николић.
Он је подсјетио да је сутра Свјетски дан дјетета, а да дјеца у Бијељини неће моћи да бораве у вртићу, а њихови родитељи на послу.
Економија
Криптовалуте погођене падом у технолошком сектору
Један од родитеља Саша Драгутиновић истакао је да су суочени са проблемом који нема ниједан родитељ у региону, оцјењујући да је то, како је рекао, велика срамота.
"Ко год да је одговоран, треба да ријеши ову ситуацију у најскорије вријеме на радост дјеце, радника, родитеља, шире јавности", сматра Драгутиновић.
Штрајк 140 запослених у Дјечијем вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини, који брине о 900 дјеце, траје већ данима - до испуњења захтјева упућених Градској управи као оснивачу за исплату зарађених плата и накнада.
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
21 ч1
Градови и општине
22 ч0
Најновије
Најчитаније
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Тренутно на програму