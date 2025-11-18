Дервента као велико градилиште: За инфраструктуру предвиђено 3 милиона КМ

Извор:
Санација дервентске Основне школе “Никола Тесла”, оштећене у земљотресу прије пет година, у пуном је јеку. Пројекат вриједан 7 милиона марака у завршној је фази. Паралелно са фасадом, ради се и унутар објекта.
Ближе се завршетку и радови на вртићу, који ће омогућити нових 140 мјеста. Асфалтирају се улице, уређују тротоари, реконструише канализациона мрежа.
Уљепшава се градско језгро, али није запостављено ни рурално подручје. Окончан је тендер за асфалтирање сеоских путева.
"Ускоро почињу радови на 22 путне дионице у селима тако да скоро 600.000 марака улажемо у ту врсту пројеката", рекао је Игор Жунић, градоначелник Дервенте.
Градови и општине
Све то учинило је да Дервента изгледа као велико градилиште. Видљиво је то посјетиоцима, као и и становницима тог града.
"Радује ме највише да се школа што прије обнови да дјечица крену у школу близу".
"Све раде не знам шта би рекао једна улица, друга улица, све", кажу грађани.
Истим темпом наставиће и у наредној години. Буџетом су за инфраструктуру у 2026. предвидјели три милиона марака.
