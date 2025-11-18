Logo
Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

Извор:

АТВ

18.11.2025

19:45

Коментари:

1
Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак
Фото: АТВ

Припадници јединице жандармерије из Градишке од јутра су се окупили како би помогли својој бившој колегиници Бранки Баштинац, и њеном брату. због здравствених и других проблема, годинама су живјели под кровом који прокишњава.

"Одмах по сазнању да наша колегиница бивша Брана и њен брат Зоран Баштинац имају проблем на крову тачније да им пропушта кров, стамбени простор гдје буду, одмах смо се организовали и притекли у помоћ да санирамо сам проблем а уједно да нашим колегама покажемо да просто нису сами и онда када оду у пензију да смо ту за њих и да се могу ослонити на нас", рекао је Милан Макитан, командир јединице жандармерије у Полицијској управи Градишка.

Жандармери желе да им обезбиједе безбједан кров над главо, и да пошаљу поруку да припадници МУП-а чак и кад оду у пензију никада нису сами.

"Сматрам да хуманост не треба да буде неко самопромовисање и пропраћено медијски, али с обзиром да смо ми народ који је познат по томе да је увијек спреман да помогнемо а у овом темпу живота нам се то мало потиснуло, тако да надам се да ћемо на овај начин да пробудимо свијест људи и ако утичемо на 1% људи мислим да чинимо праву ствар", рекла је Ивана Мишетић, припадник Јединице жандармерије у Полицијској управи Градишка.

Кадети МУП

Друштво

''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''

Бранка је без посла остала прије неколико година, а кров на њиховој кући, како каже, већ 2 године и 4 мјесеца прокишњавао је толико, да је пријетила опасност од струјног удара и пожара. Помоћ њених бивших колега није очекивала.

"Ово је стварно судбина, ја ни у сну снила не бих да би моје радне колеге, пошто сам ја некад радила у супу и остала без посла, дошли да ми помогну данас и да покрију моју кућу да не прокишњава и да се не запали. Да смо ми здрави, мој брат и ја, не треба нама ничија помоћ али када нисмо здрави и то је највећи проблем", рекла је Бранка Баштинац.

Њене некадашње колеге данас су јој вратиле сигурност под кровом, доказ да је највриједнија помоћ она која стигне онда када је најпотребнија, а да се људи најбоље препознају управо кроз дјела.

