Огласио се Радуловић након информација да му Станивуковић ''растура'' већину

17.11.2025
Одборник ПДП-а Милутин Поповић напустиће скупштинску већину у Модричи, сазнаје АТВ.
Овим потезом ПДП-а, начелник Јовица Радуловић губи скупштинску већину.
Радуловић, са друге стране, каже да има информације да је Поповић био спријечен да дође на сједницу.
"Према мојим информацијама они су били спријечени да дођу. Ми ћемо заказати одмах брзо сједницу поново, наставак. Који су разлози можда би требало њих да се пита", рекао је Радуловић за АТВ и додао:
"Немам информацију да су напустили скупштинску већину, да имају нека друга размишљања, али свакако ћемо разговарати - нисмо стигли данас, данас је сједница била, тако да је питања можда требало да буде упућено према њима, него према мени. Ја заиста немам информација о томе".
