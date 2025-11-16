Logo
Грађани траже одговорност за трагични пожар и педофиле

16.11.2025

13:26

Коментари:

0
Фото: Screenshot / Avaz

Грађани су се окупили данас испред кантоналног МУП-а у Тузли да би затражили одговорност за недавни пожар у Дому пензионера у којем је страдало 15 људи, као и за сексуално искориштавање малољетница за које су осумњичена и четири полицајца.

Протест је организовала неформална група грађана, а окупљени су нагласили да не желе да овакви случајеви буду третирани као несрећни, већ као аларм за промјене, преносе федерални медији.

Ово је наставак прошлоседмичних окупљања на којима су грађани Тузле изразили незадовољство због два тешка случаја који су у кратком периоду забиљежена граду и кантон.

