Грађани траже одговорност за трагични пожар и педофиле

16.11.2025
13:26
Коментари:0
Грађани су се окупили данас испред кантоналног МУП-а у Тузли да би затражили одговорност за недавни пожар у Дому пензионера у којем је страдало 15 људи, као и за сексуално искориштавање малољетница за које су осумњичена и четири полицајца.
Протест је организовала неформална група грађана, а окупљени су нагласили да не желе да овакви случајеви буду третирани као несрећни, већ као аларм за промјене, преносе федерални медији.
Ово је наставак прошлоседмичних окупљања на којима су грађани Тузле изразили незадовољство због два тешка случаја који су у кратком периоду забиљежена граду и кантон.
