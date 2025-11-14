Logo
Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија

Агенције

14.11.2025

17:18

Расписан конкурс за додјелу студентских стипендија

Градска управа Зворника расписала је конкурс за додјелу стипендија редовним студентима првог циклуса студија на високошколским установама у Републици Српској, Федерацији БиХ и Србији у овој академској години, за шта је из градског буџета издвојено око 200.000 КМ.

Стипендије се додјељују бруцошима носиоцима Вукове дипломе и Технолошког факултета у Зворнику, дјеци ратних војних инвалида од прве до четврте категорије и цивилних жртава рата, студентима који су без оба родитеља и дјеци са сметњама у развоју.

За стипендију могу конкурисати и студенти друге и виших година судија са просјеком већим од 8,5, те студенти слабијег имовинског стања и из вишечланих породица, саопштено је из Градске управе Зворник.

Студент може остварити право на само једну врсту стипендије, која је неповратна, а стипендије ће се исплаћивати током идуће године.

Конкурс је отворен до 14. децембра.

stipendije

Зворник

