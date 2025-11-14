Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

Извор:
АТВ
14.11.2025
10:44
Коментари:0
Требињској Хитној помоћи, хитно је потребна интервенција. И то она са додатном медицинском екипом. Један позив из центра града, други 40 километара даље. Оба су хитна, ургентна, а требињска екипа Хитне помоћи само једна. И тако је већ годинама у најјужнијем граду Српске. Питање недостатка медицинара у хитној служби, јужњаци не осјете, јер су увијек ту када је најкритичније. Ипак, они који годинама раде у овој служби, кажу да је стање алармантно.
"Ми имамо смо једну екипу и то је увијек проблем горући, јер се број екипа Хитне помоћи у једном граду одређује према броју становника. Ми имамо само једну екипу у једном тренутку. То је натегнуто и то исто град доплаћује да би могли ми да имамо Хитну помоћ 24 сата ни то не би имали под тим неким принципима", рекао је шеф Службе хитне помоћи Требиње Марко Паовица.
"Деси нам се не тако ријетко да имамо позив из центра града и позив из неког удаљеног мјеста Аранђелово, Попово поље, заиста је неопходно. Ја вјерујем да ће нам Фонд здравственог осигурања уз подршку града Требиња да ћемо успјети да обезбједимо и тај дупли тим", истакла је директор Дома здравља Требиње Маја Мићуновић.
Регион
Упаљен аларм: Стиже опасно невријеме у регион
Закон је јасан. Број тимова у Хитној служби одређује се према броју становника, и тренутно на територије Требиња Фонд здравственог осигурања финансира 3 љекарска тима. Међутим, реалне потребе на југу Српске су да је потребно 5 љекарских тимова, поготово у љетној сезони кажу из Дома здравља. Недостатак од два тима требало би да се обезбиједи из локалног буџета. Ипак, да се ријеши ово питање, први човјек града на југу, очекују подршку и Фонда.
"У наставку очекујемо да ћемо имати подршку Фонда, или из сопствених средстава буџета или Дома здравља да обезбиједимо дупли тим поготово током туристичке сезоне и за вријеме годишњих одмора, чињеница је да недостаје кадра иначе и да ту већ многи имали проблема не само у Требињу него у цијелом региону", казао је градоначелник Требиња Мирко Ђурић.
Град ради све да се овај проблем што прије ријеши, каже градоначелник. Недавно су донирали су и санитетско возило, за брже и ефикасније дјеловање у хитним ситуацијама. А ко ће да интервенише у тим ситуацијама, зависи од већ добро увјежбаних и сналажљивих медицинара требињске Хитне помоћи.
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
23 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
10
12
05
12
04
11
59
11
59
Тренутно на програму