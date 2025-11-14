Упаљен аларм: Стиже опасно невријеме у регион

Извор:
Викенд пред нама донијеће нашем региону наоблачење, али ће се задржати и даље веома топло вријеме. Киша ће падати у Словенији и на сјеверном Јадрану. Ипак, промјене очекује се у понедјељак.
Тада ће у Словенији, Хрватској, Црној Гори и БиХ доћи до снажног наоблачења са обилном кишом и јаким пљусковима. Очекују се и обилнији пљускови, понегде и грмљавинске непогоде, нарочито у области Јадрана и у његовом залеђу.
Јаке грмљавинске олује очекују се на подручју Црне Горе, Далмације и Херцеговине.
Очекују се веома обилне падавине, у већини предела и преко 50 литара, у области Јадрана преко 100 литара, а у његовом залеђу преко 200, локално и до 300 литара.
Постоји опасност од урбаних поплава и бујица, као и од материјалне штете.
Због очекиваних временских прилика, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.
У недјељу ће до области Алпа доћи до јачег захлађења, па се очекује обилмији снијег. Почетак седмице донеће вишим дијеловима Алпа и више од 30 центиметара снијега, а сњежна граница спустиће се и ниђе од 1000 метара надморске висине.
У Србији се за викенд очекује право прољећно вријеме, уз температуре и до 22-23 степени Целизјусових. Погоршање времена захватиће Србију почетком сљедеће седмице, а уторак ће донијети захлађење и обилније падавине.
