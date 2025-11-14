Logo
Large banner

Упаљен аларм: Стиже опасно невријеме у регион

Извор:

Телеграф

14.11.2025

10:23

Коментари:

0
Упаљен аларм: Стиже опасно невријеме у регион
Фото: Pexel/Sebastian Voortman

Викенд пред нама донијеће нашем региону наоблачење, али ће се задржати и даље веома топло вријеме. Киша ће падати у Словенији и на сјеверном Јадрану. Ипак, промјене очекује се у понедјељак.

Тада ће у Словенији, Хрватској, Црној Гори и БиХ доћи до снажног наоблачења са обилном кишом и јаким пљусковима. Очекују се и обилнији пљускови, понегде и грмљавинске непогоде, нарочито у области Јадрана и у његовом залеђу.

Јаке грмљавинске олује очекују се на подручју Црне Горе, Далмације и Херцеговине.

Очекују се веома обилне падавине, у већини предела и преко 50 литара, у области Јадрана преко 100 литара, а у његовом залеђу преко 200, локално и до 300 литара.

Радост срећа дјевојка

Занимљивости

За ова три знака слиједи период среће и напретка у свим пољима

Постоји опасност од урбаних поплава и бујица, као и од материјалне штете.

Због очекиваних временских прилика, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.

У недјељу ће до области Алпа доћи до јачег захлађења, па се очекује обилмији снијег. Почетак седмице донеће вишим дијеловима Алпа и више од 30 центиметара снијега, а сњежна граница спустиће се и ниђе од 1000 метара надморске висине.

У Србији се за викенд очекује право прољећно вријеме, уз температуре и до 22-23 степени Целизјусових. Погоршање времена захватиће Србију почетком сљедеће седмице, а уторак ће донијети захлађење и обилније падавине.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ова три знака слиједи период среће и напретка у свим пољима

1 ч

0
Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ, Салкановићу предложен притвор

Хроника

Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ, Салкановићу предложен притвор

1 ч

0
Из радњи хитно повучен омиљени рођендански реквизит

Економија

Из радњи хитно повучен омиљени рођендански реквизит

1 ч

0
Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

Свијет

Мајка и двоје дјеце умрли након вечере у хотелу

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Троје дјеце нестало у Хрватској: Већ два дана се о њима ништа не зна

2 ч

0
Мраз зима минус лист

Регион

Почетком наредне седмице нагли пад температуре: Хоће ли бити снијега?

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Комби слетио са пута, путници побјегли прије доласка полиције

3 ч

0
Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих

Регион

Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

11

59

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner