Logo
Large banner

Почетком наредне седмице нагли пад температуре: Хоће ли бити снијега?

Извор:

СРНА

14.11.2025

09:35

Коментари:

0
Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

У Хрваткој ће почетком идуће седмице доћи до наглог пада температуре, локално ће бити израженијих пљускова с грмљавином, нарочито уз Јадран, а у највишем горју могло би пасти и мало снијега.

Метеоролози прогнозирају да су сњежне пахуље могуће и у наставку нове седмице, али и да је ситуација још подложна промјени, преноси ХРТ.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција "Беретка": Заплијењена дрога вриједна пола милиона КМ

Хроника

Акција "Беретка": Заплијењена дрога вриједна пола милиона КМ

2 ч

0
Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

Занимљивости

Човјек у смећу пронашао старе слике, шокирао се када је схватио колико вриједе

2 ч

0
Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек

Република Српска

Каран: Уз Републику Српску одувијек, за Српску заувијек

2 ч

3
Црква крст православље вјера

Друштво

Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Комби слетио са пута, путници побјегли прије доласка полиције

3 ч

0
Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих

Регион

Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих

3 ч

0
У Хрватској погинуо пилот који је недавно преживио пад авиона

Регион

У Хрватској погинуо пилот који је недавно преживио пад авиона

4 ч

0
Оштрим предметом напао возача аутобуса, па одшетао са лица мјеста

Регион

Оштрим предметом напао возача аутобуса, па одшетао са лица мјеста

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

11

59

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner