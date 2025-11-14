Почетком наредне седмице нагли пад температуре: Хоће ли бити снијега?

Извор:
СРНА
14.11.2025
09:35

У Хрваткој ће почетком идуће седмице доћи до наглог пада температуре, локално ће бити израженијих пљускова с грмљавином, нарочито уз Јадран, а у највишем горју могло би пасти и мало снијега.
Метеоролози прогнозирају да су сњежне пахуље могуће и у наставку нове седмице, али и да је ситуација још подложна промјени, преноси ХРТ.
