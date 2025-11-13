Оштрим предметом напао возача аутобуса, па одшетао са лица мјеста

Извор:
СРНА
13.11.2025
20:16
Коментари:0
Возач аутобуса у Љубљани тешко је повријеђен вечерас када га је један мушкарац напао оштрим предметом.
Напад се догодио на Баварском двору, починилац је са лица мјеста побјегао пјешице, а из Полицијске управе Љубљана наводе да се за њим интензивно трага и да шире подручје града надлијеће хеликоптер.
Хроника
Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!
Повријеђени возач превезен је у љубљански Клинички центар. Према незваничним информацијама, задобио је тешке повреде главе, али није у животној опасности, преносе словеначки медији.
Полиција је објавила опис починиоца, а ријеч је о мушкарцу између 35 и 50 година, високом од 180 до 190 центиметара, свијетле косе и браде. У тренутку напада на себи је имао црвену јакну, али полиција упозорава да постоји могућност да се у међувремену пресвукао.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
22
02
21
56
21
47
21
41
Тренутно на програму