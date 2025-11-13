Пао авион: Спасилачке екипе се пробиле до мјеста несреће, летјелица у пламену

Извор:
У мјесту Криви Пут, недалеко од Сења, данас се срушио турски авион Airtractor типа АТ 802.
Како незванично сазнаје Н1, два турска Airtractor су летјела из смјера Ријеке према Загребу, али су се због магле окренули. Један је слетио у ваздушну луку на острву Крку, а други нестао.
Тешка несрећа: Пао авион у Хрватској
"Уз ватрогасце и полицију, на терену је 20 припадника ХГСС станице Госпић с четири возила", рекли из ХГСС-а.
"Оперативни центар цивилне заштите запримио је данас, 13. новембра 2025., у 16:53 сати од Хрватске контроле ваздушне пловидбе информацију о нестанку с радара турског авиона Airtractor АТ-802, који је био на кружном лету Ријека-Загреб-Ријека те је покренута акција потраге и спасавања.
Након тога, у 17:11 сати Жупанијски центар 112 Госпић запримио је дојаву о паду авион који гори на локацији Криви пут те је одмах обавијестио хитне службе, а на терен су упућени полиција, ватрогасци и хитна медицинска помоћ те координатор на локацији", објавио је руководила Подручне канцеларије цивилне заштите Госпић.
Како су за Индекс потврдили из ПУ приморско-горанске, авион је пао. Лоциран је. Након пада се запалио и у току је гашење пожара.
Засад није познато колико је људи било у авиону.
