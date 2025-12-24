Новитовић правоснажно осуђен за злоупотребу положаја!

Аутор:Огњен Матавуљ
Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду некадашњем в.д. директору Републичке управе цивилне заштите Републике Српске (РУЦЗ) Милану Новитовићу и правоснажно га осудио на годину дана затвора због злоупотребе службеног положаја којом је РУЦЗ оштећена за 12.036 КМ.
Пресуда је донесена након што је вијеће Врховног суда одбило жалбу одбране и потврдило првостепену пресуду коју је у новембру прошле године изрекао Окружни суд у Бањалуци. Осим казне затвора Новитовићу је изречена и двогодишња забрана рада на руководећим позицијама у органима јавне управе.
Према пресуди Новитовић незаконито омогућио претходном директору РУЦЗ Весељку Елеку да три мјесеца, по истеку мандата, прима директорску плату на основу чега му је исплаћено 12.036 КМ на штету средстава РУЦЗ одобрених буџетом.
У пресуди се наводи да је Новитовић поступао супротно Закону о државним службеницима Републике Српске, а иако је био свјестан забрањености свог дјела, то извршење је хтио у намјери да другом прибави имовинску корист.
”Оптужени је 26. августа 2019. године донио Рјешење о утврђивању статуса нераспоређеног државног службеника РУЦЗ који је Весељку Елезу утврдио статус нераспоређеног државног службеника, те право на плату коју је Елез остваривао као директор РУЦЗ, иако је знао да је Елез разријешен функције рјешењем Владе Републике Српске због подношења оставке, а не због истека мандата”, наводи се у пресуди.
Одлуку о утврђивању статуса нераспоређених државних службеника за постављена лица доноси Влада те је Елезу, по рјешењу Инвестиционо развојне банке Републике Српске, мировао радни однос у тој институцији у коју се требао вратити након престанка мандата.
Република Српска
”То је учињено тек 24. новембра 2019. године, чиме је Елезу омогућено да три мјесеца по истеку мандата прима плату директора. На тај начин Новитовић му је прибавио имовинску корист на име новчаних примања по основу бруто плате у износу од 12.036,56 КМ, а све на штету средстава РУЦЗ одобрених буџетом”, наводило се у пресуди.
