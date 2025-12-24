Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем

Извор:
Телеграф
24.12.2025
12:40
Коментари:0
Д. Ж. (35) из Панчева ухапшен је због постојања основа сумње да је извршио више кривичних дјела крађа.
Он се сумњичи да је, у претходном периоду, из више српских православних цркава украо кутије у којима се налазио новац, а које су пронађене претресом његовог стана и других просторија.
Сцена
Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву у Панчеву, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму