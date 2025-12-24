Logo
Large banner

Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем

Извор:

Телеграф

24.12.2025

12:40

Коментари:

0
Ухапшен лопов: Улазио у цркве, па крао кутије с новцем
Фото: Pexels

Д. Ж. (35) из Панчева ухапшен је због постојања основа сумње да је извршио више кривичних дјела крађа.

Он се сумњичи да је, у претходном периоду, из више српских православних цркава украо кутије у којима се налазио новац, а које су пронађене претресом његовог стана и других просторија.

vujadin savic

Сцена

Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву у Панчеву, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

хапшење

opljačkana crkva

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

Сцена

Шта каже тата: Дуле Савић се огласио о Вујадину

4 ч

0
Путин честитао рођендан Захаровој

Свијет

Путин честитао рођендан Захаровој

4 ч

0
Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Занимљивости

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

4 ч

0
Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

Хроника

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

5 ч

0

Више из рубрике

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

Хроника

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

5 ч

0
Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених

Хроника

Акција "Блок": Претреси на више локација, има ухапшених

6 ч

0
Пуцњава испред породичне куће у Добоју, рањен мушкарац

Хроника

Пуцњава испред породичне куће у Добоју, рањен мушкарац

6 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Познаника напао у кући и нанио му тешке повреде

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Случај нестале Данке Илић: Више јавно тужилаштво саопштило нове информације

17

14

Воља грађана и Јовица Радуловић

17

10

Авдаловић: Изборе понављају на мјесту гдје је све уредно, а побједу однио Каран

17

08

Пронаћи адекватна рјешења за поуздано снабдијевање струјом

16

52

Директор јавног предузећа осумњичен за злоупотребу службеног положаја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner