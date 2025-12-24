Logo
Путин честитао рођендан Захаровој

24.12.2025

12:36

Путин честитао рођендан Захаровој
Фото: Танјуг/АП

Портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације Марија Захарова данас прославља рођендан.

Предсједник Русије Владимир Путин упутио је честитку портпаролки Министарства спољних послова Марији Захаровој поводом њеног рођендана, а честиткама се придружио и Кремљ, рекао је портпарол руског председника Дмитриј Песков.

"Могу рећи да јој је предсједник Путин Захаровој послао телеграм-честитку. Ми се, наравно, придружујемо нашем предсједнику у честиткама", рекао је Песков, преноси РИА Новости.

novac новац пекселс

Занимљивости

Ова три знака ће 2026. године бити затрпана парама

Песков је за је рад Захарове на њеној позицији рекао да је "одличан".

"Бриљантно", рекао је Песков новинарима када су га питали како би Кремљ могао да оцијени постигнућа Захарове.

"Могли бисмо дуго и дуго да причамо о твојим врлинама, бриткости, елоквенцији, смислу за хумор, дипломатији и страсти, али нека то ураде ваше стране колеге. У пјесми", написала је Симоњан на Телеграму.

mjesec

Наука и технологија

"Роскосмос" најавио: Прва руска лунарна електрана до 2036. године

Рођена је 24. децембра 1975. године у Москви, подсећа РИА.

Захарова пише поезију, а на неке њене стихове је компонована музика и изводили су их познати умјетници попут Љубов Успенске, Ирине Понаровске и других. Како је и сама Захарова признала, њене пјесме су одговор на одређене догађаје, израз проживљених емоција и често се јављају током дугих летова.

Марија Захарова

Владимир Путин

Дмитриј Песков

