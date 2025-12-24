Путин честитао рођендан Захаровој

Извор:
Портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације Марија Захарова данас прославља рођендан.
Предсједник Русије Владимир Путин упутио је честитку портпаролки Министарства спољних послова Марији Захаровој поводом њеног рођендана, а честиткама се придружио и Кремљ, рекао је портпарол руског председника Дмитриј Песков.
"Могу рећи да јој је предсједник Путин Захаровој послао телеграм-честитку. Ми се, наравно, придружујемо нашем предсједнику у честиткама", рекао је Песков, преноси РИА Новости.
Песков је за је рад Захарове на њеној позицији рекао да је "одличан".
"Бриљантно", рекао је Песков новинарима када су га питали како би Кремљ могао да оцијени постигнућа Захарове.
"Могли бисмо дуго и дуго да причамо о твојим врлинама, бриткости, елоквенцији, смислу за хумор, дипломатији и страсти, али нека то ураде ваше стране колеге. У пјесми", написала је Симоњан на Телеграму.
Рођена је 24. децембра 1975. године у Москви, подсећа РИА.
Захарова пише поезију, а на неке њене стихове је компонована музика и изводили су их познати умјетници попут Љубов Успенске, Ирине Понаровске и других. Како је и сама Захарова признала, њене пјесме су одговор на одређене догађаје, израз проживљених емоција и често се јављају током дугих летова.
