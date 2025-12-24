Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

Извор:
Акустична топлотна пумпа без покретних дијелова, коју су развили кинески научници, у стању је да подигне температуру радног флуида у знатно већој мјери него класичне топлотне пумпе.
Током лабораторијских тестова, прототип је загријавао расхладни агенс са 145 на 270 степени, чиме је премашена практична граница од 200 степени која деценијама ограничава могућности индустријских топлотних пумпи.
Савремене топлотне пумпе обично обезбјеђују температуру расхладне течности од око 100 степени Целзијуса, док апсорпциони топлотни трансформатори тешко достижу 200 степени Целзијуса.
Индустријски процеси, попут производње папира, бојења, пиварства и фармације, захтијевају више температуре, у појединим случајевима и до 1.000 степени.
Како би се превазишло ово ограничење, тим научника са Кинеске академије наука развио је термоакустичну топлотну пумпу, која би, према њиховим ријечима, могла да помогне у смањењу температурног јаза у индустријском гријању.
Ова иновативна топлотна пумпа, за разлику од традиционалних система за компресију паре, нема покретне механичке дијелове. Умјесто тога, истраживачи користе термоакустику, односно међудјеловање звучних таласа и топлоте, за пренос топлотне енергије, преноси "Смарт Лајф".
Пумпа, намијењена умјереним изворима топлоте попут соларних колектора, нуклеарних реактора или индустријских отпадних гасова, може да претвори изгубљену топлотну енергију у висококвалитетну топлоту, претварајући је у интензивне стојеће акустичне таласе, наводи ИЕ.
Добијена топлота погодна је за индустријске процесе у петрохемији, металургији и производњи керамике, уз потенцијално смањење зависности од фосилних горива у секторима које је тешко декарбонизовати.
Научници су увјерени да ће, уз унапређење материјала и системских рјешења, до 2040. године ултрависокотемпературне топлотне пумпе моћи да обезбиједе загријавање радног флуида до 1.300 степени Целзијуса.
"Развој ултрависокотемпературних индустријских топлотних пумпи, које могу да користе енергију знатно ефикасније, биће један од кључних начина да Кина оствари своје циљеве смањења емисије угљеника", изјавио је Луо Еркан, руководилац истраживачког тима.
