Снажан земљотрес погодио Тајван

Извор:

Танјуг

24.12.2025

12:14

Снажан земљотрес погодио Тајван
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 5,7 степени по Рихтеровој скали погодио је данас кинески регион Тајван, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Како се наводи, епицентар земљотреса био је дубини од 10 километара, недалеко од морске обале, са копнене стране, недалеко од града Јуђинга. За сада нема извјештаја о повредама или материјалној штети.

mjesec

Наука и технологија

"Роскосмос" најавио: Прва руска лунарна електрана до 2036. године

Према наводима очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес се није осјетио снажно, али су људи који живе у вишеспратницама осетили благо љуљање. Јапанска метеоролошка агенција издала је упозорење на опасност од цунамија у региону, рекавши да се могу очекивати таласи велики и до једног метра.

Људи су упозорени да се клоне обале и отвореног мора док је упозорење на снази.

Земљотрес

Tajvan

