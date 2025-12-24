Снажан земљотрес погодио Тајван

Извор:
Земљотрес јачине 5,7 степени по Рихтеровој скали погодио је данас кинески регион Тајван, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Како се наводи, епицентар земљотреса био је дубини од 10 километара, недалеко од морске обале, са копнене стране, недалеко од града Јуђинга. За сада нема извјештаја о повредама или материјалној штети.
Према наводима очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес се није осјетио снажно, али су људи који живе у вишеспратницама осетили благо љуљање. Јапанска метеоролошка агенција издала је упозорење на опасност од цунамија у региону, рекавши да се могу очекивати таласи велики и до једног метра.
Људи су упозорени да се клоне обале и отвореног мора док је упозорење на снази.
#Earthquake (#地震) possibly felt 39 sec ago in #Taiwan. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) December 24, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/R0M2Ae9U4i
