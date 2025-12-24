Logo
Large banner

Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао

Извор:

Она

24.12.2025

11:58

Коментари:

0
Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао
Фото: Printscreen/Tik Tok/djukanovicmica

Инфлуенсерка Милица Ђукановић подијелила је са пратиоцима вијест која је у кратком року изазвала стотине реакција.

На ТикТоку је објавила снимак просидбе, тренутак који за њу није само романтичан већ и симболичан, јер иза њега стоји вишегодишња борба са тијелом, самопоуздањем и сопственим границама.

Данас дјелује мирно, стабилно и задовољно, али пут до тог тренутка није био ни брз ни лак. Напротив, почео је једним раскидом који ју је, како сама каже, пресјекао, али и натјерао да се суочи са реалношћу коју је дуго гурала под тепих.

Гужва на граници

Градови и општине

Појачан саобраћај на четири прелаза са Хрватском

У периоду када је вага показивала 136 килограма, Милицу је оставио тадашњи дечко. Касније је отворено говорила о томе да није било увреда, нити понижавања, већ искрен разговор у којем су изговорене ствари које су обоје већ знали.

"Није ме вријеђао због килаже. Истина је да ме је оставио и да смо се касније чули. Послао ми је поруку и објаснио разлоге раскида. Знала сам да је килажа један од њих, и због здравља. Рекао је да треба да будем срећна. Данас, из ове перспективе, схватам да је то можда било оно што ме је спасило", испричала је Милица раније за српске медије.

Тај тренутак, колико год болан био, постао је тачка после које више није могла да се враћа на старо, преноси Она.

@djukanovicmica ♬ original sound - barbarabobakmusic

Подијели:

Таг:

kilaža

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ТЕ Гацко поново ван мреже

Економија

ТЕ Гацко поново ван мреже

38 мин

0
Појачан саобраћај на четири прелаза са Хрватском

Градови и општине

Појачан саобраћај на четири прелаза са Хрватском

47 мин

0
Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

Република Српска

Кошарац: Да ли федерална влада саботира учешће на "Експо 2027"?

47 мин

0
Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

Свијет

Нестварни призори: Вулкан избацује лаву и до 380 метара у висину

53 мин

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскопски знакови који су изузетно паметни, али тога нису свјесни

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

4 ч

0
Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Занимљивости

Шта сваки хороскопски знак треба да пожели тачно у поноћ?

14 ч

0
Поклон

Занимљивости

Готово за 5 минута: Испробајте једноставан трик за паковање поклона

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на месту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

12

14

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner