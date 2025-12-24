Милицу момак оставио јер је имала 136 килограма: Оно што је услиједило нико није очекивао

Извор:
Инфлуенсерка Милица Ђукановић подијелила је са пратиоцима вијест која је у кратком року изазвала стотине реакција.
На ТикТоку је објавила снимак просидбе, тренутак који за њу није само романтичан већ и симболичан, јер иза њега стоји вишегодишња борба са тијелом, самопоуздањем и сопственим границама.
Данас дјелује мирно, стабилно и задовољно, али пут до тог тренутка није био ни брз ни лак. Напротив, почео је једним раскидом који ју је, како сама каже, пресјекао, али и натјерао да се суочи са реалношћу коју је дуго гурала под тепих.
У периоду када је вага показивала 136 килограма, Милицу је оставио тадашњи дечко. Касније је отворено говорила о томе да није било увреда, нити понижавања, већ искрен разговор у којем су изговорене ствари које су обоје већ знали.
"Није ме вријеђао због килаже. Истина је да ме је оставио и да смо се касније чули. Послао ми је поруку и објаснио разлоге раскида. Знала сам да је килажа један од њих, и због здравља. Рекао је да треба да будем срећна. Данас, из ове перспективе, схватам да је то можда било оно што ме је спасило", испричала је Милица раније за српске медије.
Тај тренутак, колико год болан био, постао је тачка после које више није могла да се враћа на старо, преноси Она.
