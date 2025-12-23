Logo
Готово за 5 минута: Испробајте једноставан трик за паковање поклона

23.12.2025

21:20

Поклон
Фото: Acharaporn Kamornboonyarush/Pexels

За многе људе паковање божићних поклона представља прави мали стрес – савијање по поду, папир који се непрестано гужва и бол у леђима који постаје дио празничне традиције.

Једна мама је на друштвеним мрежама показала трик који је у рекордном року постао виралан и многи га већ називају најбољим савјетом године.

У кратком видеу, Клер Ли је открила трик како уз помоћ неколико свакодневних кућних предмета можете направити практичну станицу за паковање поклона. Све што вам је потребно су метла, двије вјешалице и даска за пеглање. Идеја је постала апсолутни хит на мрежама.

@claire.lee44 I had an Idea the other day. Xmas hack 2025 - Enjoy #2025XmasWrapHack #GiftWrapping #WrappingStation #WrappingPaperDispenser #GiftWrapHack ♬ original sound - Lyrics Nature

Идеја је једноставна, али изузетно ефектна. Вјешалица се провуче кроз даску за пеглање, затим се кроз њу провуче дршка метле. На метлу се поставља рола украсног папира, док друга вјешалица служи као додатно учвршћење. На тај начин папир се лако одмотава, без клизања, цијепања или гужвања.

Маказе и селотејп Клер је поставила тако да су јој увијек при руци, а цео систем прилагодила је својој висини.

илу-јелка-украси-08122025

Занимљивости

Не купујте им ово: Поклони које знакови не желе испод јелке

''Посебан плус је, како истиче, то што је даска за пеглање подесива, па поклоне може да пакује сједећи – удобно, без сагињања и напрезања. Могу да сједнем на кауч и све завршим без болова у леђима. Како се овога нико раније није сјетио'', нашалила се у видеу.

Снимак објављен на ТикТоку веома брзо је постао хит, а коментари одушевљених корисника не престају да се нижу. Многи тврде да је ријеч о једном од најкориснијих виралних савјета у посљедње вријеме, док су други закључили да им је даска за пеглање коначно добила нову, много забавнију намјену., преноси Српскаинфо

pokloni

Нова година

