Готово за 5 минута: Испробајте једноставан трик за паковање поклона

За многе људе паковање божићних поклона представља прави мали стрес – савијање по поду, папир који се непрестано гужва и бол у леђима који постаје дио празничне традиције.
Једна мама је на друштвеним мрежама показала трик који је у рекордном року постао виралан и многи га већ називају најбољим савјетом године.
У кратком видеу, Клер Ли је открила трик како уз помоћ неколико свакодневних кућних предмета можете направити практичну станицу за паковање поклона. Све што вам је потребно су метла, двије вјешалице и даска за пеглање. Идеја је постала апсолутни хит на мрежама.
Идеја је једноставна, али изузетно ефектна. Вјешалица се провуче кроз даску за пеглање, затим се кроз њу провуче дршка метле. На метлу се поставља рола украсног папира, док друга вјешалица служи као додатно учвршћење. На тај начин папир се лако одмотава, без клизања, цијепања или гужвања.
Маказе и селотејп Клер је поставила тако да су јој увијек при руци, а цео систем прилагодила је својој висини.
