Истраживања показују да дјеца која добијају превише поклона касније имају 3 проблема

Извор:
Б92
14.12.2025
12:26
Коментари:0
Родитељи радо купују деци поклоне током празника, али претјеривање може довести до нежељених посљедица.
Истраживања показују да се материјализам повезује с мањим нивоом среће, а ти обрасци настају већ у дјетињству, обликујући начин на који дјеца уче захвалност, разумијевање труда и осјећај задовољства.
Намјера родитеља увек је добра, али понекад поклони почну да имају супротне ефекте од жељеног.
Психотерапеут са више од 25 година искуства, Шон Гровер тврди да родитељи који дјеци купују превише поклона често касније уоче сљедеће проблем.
Савјети
Ствари које никако не смијете поклањати за Нову годину: Привлаче биједу и несрећу
"Деца која током празника похлепно грабе поклоне често касније развију негативне социјалне и емоционалне обрасце. Једно истраживање показало је да таква дјеца у одраслом узрасту чешће упадају у дугове на кредитним картицама, склонија су коцкању и компулсивној куповини. Кратки налет среће нестаје брзо, а остаје сталан осјећај да им треба још", објашњава Гровер за YоурТанго.
Трајно самопоштовање заснива се на идентитету, а не на количини ствари које дијете посједује, преноси Б92.
Психотерапеут истиче: "Студије потврђују да не постоји повезаност између материјалних добара и среће или самопоуздања. Дјеца која имају мање ствари, али чврсте односе са родитељима и вршњацима, постижу више резултате на тестовима самопоштовања, имају мање проблема у понашању и показују већу отпорност."
Савјети
Правило од 10 секунди може бити спас за родитеље мале дјеце
Истраживачи који су објављивали у Харвардовом Јоурнал оф Хаппинесс открили су да људи више цијене поклоне које дају другима него оне које купују за себе.
"Они који дарују постижу и више резултате на љествицама личног задовољства. Дјеца која развијају великодушност стичу јачи осјећај повезаности и више среће, док се код дјеце фокусиране само на примање поклона чешће развија мањак емпатије и егоцентричност", закључио је Гровер.
Занимљивости
5 д0
Градови и општине
4 д0
Градови и општине
4 д0
Србија
3 д0
Породица
1 седм0
Породица
1 седм0
Породица
2 седм0
Породица
2 седм0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму