Истраживања показују да дјеца која добијају превише поклона касније имају 3 проблема

Извор:

Б92

14.12.2025

12:26

Истраживања показују да дјеца која добијају превише поклона касније имају 3 проблема

Родитељи радо купују деци поклоне током празника, али претјеривање може довести до нежељених посљедица.

Истраживања показују да се материјализам повезује с мањим нивоом среће, а ти обрасци настају већ у дјетињству, обликујући начин на који дјеца уче захвалност, разумијевање труда и осјећај задовољства.

Намјера родитеља увек је добра, али понекад поклони почну да имају супротне ефекте од жељеног.

Психотерапеут са више од 25 година искуства, Шон Гровер тврди да родитељи који дјеци купују превише поклона често касније уоче сљедеће проблем.

илу-поклон-08122025

Савјети

Ствари које никако не смијете поклањати за Нову годину: Привлаче биједу и несрећу

1. Често деструктивно понашање

"Деца која током празника похлепно грабе поклоне често касније развију негативне социјалне и емоционалне обрасце. Једно истраживање показало је да таква дјеца у одраслом узрасту чешће упадају у дугове на кредитним картицама, склонија су коцкању и компулсивној куповини. Кратки налет среће нестаје брзо, а остаје сталан осјећај да им треба још", објашњава Гровер за YоурТанго.

2. Ниже самопоштовање

Трајно самопоштовање заснива се на идентитету, а не на количини ствари које дијете посједује, преноси Б92.

Психотерапеут истиче: "Студије потврђују да не постоји повезаност између материјалних добара и среће или самопоуздања. Дјеца која имају мање ствари, али чврсте односе са родитељима и вршњацима, постижу више резултате на тестовима самопоштовања, имају мање проблема у понашању и показују већу отпорност."

породица-дјеца-29082025

Савјети

Правило од 10 секунди може бити спас за родитеље мале д‌јеце

3. Пад дуготрајног осјећаја среће

Истраживачи који су објављивали у Харвардовом Јоурнал оф Хаппинесс открили су да људи више цијене поклоне које дају другима него оне које купују за себе.

"Они који дарују постижу и више резултате на љествицама личног задовољства. Дјеца која развијају великодушност стичу јачи осјећај повезаности и више среће, док се код дјеце фокусиране само на примање поклона чешће развија мањак емпатије и егоцентричност", закључио је Гровер.

