Logo
Large banner

Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

Извор:

Блиц

11.12.2025

12:04

Коментари:

0
Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ
Фото: АТВ

Пријетње убиством пронађене у перницама осмака из ОШ "Јосиф Панчић" узнемириле су родитеље, па је дио њих јутрос одлучио да из страха не пошаље децу у школу, иако је управа поручила да је безбедност ученика под контролом и да "нема мјеста паници".

Ученици ОШ "Јосиф Панчић" на Бановом брду пронашли су узнемирујуће поруке у којима се пријети убиством и насиљем. У њима се поред претњи убиством алудира и на језив масакр у ОШ "Владислав Рибникар".

"До инцидента је дошло у једном од одјељења ученика осмог разреда. Мере опреза послије онога што се догодило у ОШ "Владислав Рибникар" морају да постоје. Не само на овакве поруке, већ и на вршњачко насиље које се дешава мора да се реагује. Прошле године је у одељењу у које иде моје дете ученик нижег разреда учитељици шаком гестикулирао пиштољ и рекао јој 'убићу те'", каже за "Блиц" један од забринутих родитеља.

"Нема мјеста паници. Предузели смо све потребне мјере за нормално и сигурно одржавање настава за дјецу у школи. Полиција и Градско одјељење редовно посјећује школу ујутру и након наставе. У све је укључена и полиција Чукарица, алармиран је и Тим за кризне ситуације, како и Тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављана и занемаривања. Биће обављен разговор са родитељем и дјететом које је учествовало у догађају", рекао Милан Бајић, директор ОШ "Јосиф Панчић".

6706ab9185387 temu

Свијет

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Још један од родитеља обратио се поводом порука које су деца пронашла у перницама.

"Упркос језивом садржају ових порука, реакција директора Милана Бајића је, благо речено, срамна и опасна. Умјесто транспарентности и хитних безбједносних мјера, суочавамо се са покушајем заташкавања ради очувања његове личне позиције и привида 'елитне школе", стоји у мејлу.

"Директор у Вајбер групама родитеље убјеђује да "нема мјеста паници" и тврди да је полиција укључена. Међутим, јутрос у 8:00 часова, у вријеме пријема дјеце у школу, полиције није било ни испред ни у школи. Његове тврдње о "контакту са полицијом" дјелују као обмана родитеља "на даљину", док су дјеца и даље незаштићена тврди овај родитељ.

"Родитељи су у страху и не желе да шаљу дјецу у школу док се не гарантује њихова безбједност, али наилазимо на зид ћутања и релативизације од стране управе", тврди родитељ.

Како "Блиц" незванично сазнаје, директор школе је пријавио догађај. Двије дјевојчице су у перницама пронашле поруку са претећим садржајем, и полиција поступа у оквиру својих надлежности.

Порука исте садржине пре неколико дана пронађена је и у ОШ "Надежда Петровић" на Новом Београду.

илу-кисели купус-11122025

Здравље

Избјегавајте кисели купус у широком луку ако болујете од ове болести

"Управа школе је одмах по сазнању обавијестила полицију, која даље поступа у складу са својим надлежностима. Поред појачаног дежурства наставника, школа се обратила полицији и градској служби обезбијеђења, које су обезбиједиле појачано присуство припадника ових служби у циљу обезбјеђивања већег нивоа безбједности", саопштили су из Министарства просвјете.

Како су навели, школски тимови за кризне ситуације и заштиту ученика од насиља одмах су утврдили низ мјера којима се пружила подршка ученицима:

  • Током првог часа наставници су разговарали са ученицима о догађају
  • Наставници и разредне старешине ће појачано пратити понашање свих ученика и реаговати на најмањи наговјештај ризичног понашања
  • Свим ученицима који су узнемирени на располагању су психолог и педагог школе који ће им пружити подршку
  • Управа школе ће имати састанак са Савјетом родитеља како би их упознала са поступањем и предузетим мјерама.

Подијели:

Таг:

prijetnje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

Свијет

ЕК спровела рацију у сједишту компаније Тему у Даблину, сумња на субвенције Пекинга

2 ч

0
Енди Дик пронађен без свијести

Сцена

Узнемирујуће: Енди Дик пронађен без свијести на улици - тражили Наркан

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује за викенд?

Друштво

Какво нас вријеме очекује за викенд?

2 ч

0
Кисели купус послужен на столу, зимница

Здравље

Избјегавајте кисели купус у широком луку ако болујете од ове болести

2 ч

0

Више из рубрике

Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

Србија

Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини

2 ч

0
Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

Србија

Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

3 ч

0
Јоца Амстердам пуштен на условну слободу

Србија

Јоца Амстердам пуштен на условну слободу

17 ч

0
Пазите шта купујете: У керамичким шољама пронађени тешки метали

Србија

Пазите шта купујете: У керамичким шољама пронађени тешки метали

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner