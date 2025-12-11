Пријетеће поруке дјеци узнемириле родитеље: Доносим сутра пиштољ

Извор:
11.12.2025
Пријетње убиством пронађене у перницама осмака из ОШ "Јосиф Панчић" узнемириле су родитеље, па је дио њих јутрос одлучио да из страха не пошаље децу у школу, иако је управа поручила да је безбедност ученика под контролом и да "нема мјеста паници".
Ученици ОШ "Јосиф Панчић" на Бановом брду пронашли су узнемирујуће поруке у којима се пријети убиством и насиљем. У њима се поред претњи убиством алудира и на језив масакр у ОШ "Владислав Рибникар".
"До инцидента је дошло у једном од одјељења ученика осмог разреда. Мере опреза послије онога што се догодило у ОШ "Владислав Рибникар" морају да постоје. Не само на овакве поруке, већ и на вршњачко насиље које се дешава мора да се реагује. Прошле године је у одељењу у које иде моје дете ученик нижег разреда учитељици шаком гестикулирао пиштољ и рекао јој 'убићу те'", каже за "Блиц" један од забринутих родитеља.
"Нема мјеста паници. Предузели смо све потребне мјере за нормално и сигурно одржавање настава за дјецу у школи. Полиција и Градско одјељење редовно посјећује школу ујутру и након наставе. У све је укључена и полиција Чукарица, алармиран је и Тим за кризне ситуације, како и Тим за заштиту ученика од насиља, дискриминације, злостављана и занемаривања. Биће обављен разговор са родитељем и дјететом које је учествовало у догађају", рекао Милан Бајић, директор ОШ "Јосиф Панчић".
Још један од родитеља обратио се поводом порука које су деца пронашла у перницама.
"Упркос језивом садржају ових порука, реакција директора Милана Бајића је, благо речено, срамна и опасна. Умјесто транспарентности и хитних безбједносних мјера, суочавамо се са покушајем заташкавања ради очувања његове личне позиције и привида 'елитне школе", стоји у мејлу.
"Директор у Вајбер групама родитеље убјеђује да "нема мјеста паници" и тврди да је полиција укључена. Међутим, јутрос у 8:00 часова, у вријеме пријема дјеце у школу, полиције није било ни испред ни у школи. Његове тврдње о "контакту са полицијом" дјелују као обмана родитеља "на даљину", док су дјеца и даље незаштићена тврди овај родитељ.
"Родитељи су у страху и не желе да шаљу дјецу у школу док се не гарантује њихова безбједност, али наилазимо на зид ћутања и релативизације од стране управе", тврди родитељ.
Како "Блиц" незванично сазнаје, директор школе је пријавио догађај. Двије дјевојчице су у перницама пронашле поруку са претећим садржајем, и полиција поступа у оквиру својих надлежности.
Порука исте садржине пре неколико дана пронађена је и у ОШ "Надежда Петровић" на Новом Београду.
"Управа школе је одмах по сазнању обавијестила полицију, која даље поступа у складу са својим надлежностима. Поред појачаног дежурства наставника, школа се обратила полицији и градској служби обезбијеђења, које су обезбиједиле појачано присуство припадника ових служби у циљу обезбјеђивања већег нивоа безбједности", саопштили су из Министарства просвјете.
Како су навели, школски тимови за кризне ситуације и заштиту ученика од насиља одмах су утврдили низ мјера којима се пружила подршка ученицима:
