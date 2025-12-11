Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

Извор:
Телеграф
11.12.2025
11:11
Коментари:0
Радник Љ. Н. (65) погинуо је на градилишту 9. децембра нешто пре 13 сати када је пао са висине.
Како пише Телеграф, радник је пао са другог спрата зграде у изградњи, односно са око 10 метара висине. Погинуо је на лицу мјеста, те је Хитна помоћ могла само да констатује смрт.
Свијет
Масовни штрајк пријети да поремети саобраћај и услуге
До пада је дошло приликом постављања подупирача, али за сада није познато због чега је тачно радник Љ. Н. пао.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму