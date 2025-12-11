Logo
Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса
Фото: Pixabay

Радник Љ. Н. (65) погинуо је на градилишту 9. децембра нешто пре 13 сати када је пао са висине.

Како пише Телеграф, радник је пао са другог спрата зграде у изградњи, односно са око 10 метара висине. Погинуо је на лицу мјеста, те је Хитна помоћ могла само да констатује смрт.

До пада је дошло приликом постављања подупирача, али за сада није познато због чега је тачно радник Љ. Н. пао.

