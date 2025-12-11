Масовни штрајк пријети да поремети саобраћај и услуге

Извор:
Штрајк који су сазвале двије главне португалске синдикалне конфедерације пријети да изазове озбиљне поремећаје у летовима и жељезничком саобраћају, али и да затвори многе владине службе, те примора на отказивање љекарских прегледа и часова.
Синдикати су за данас касније планирали уличне маршеве. То је први пут од 2013. године да су кровне синдикалне организације Општи раднички синдикат и Општа конфедерација португалских радника удружиле снаге.
Социјалдемократски премијер Луис Монтенегро описао је штрајк као бесмислен јер земља добро послује.
Ове двије организације, које представљају близу милион португалских радника, саопштиле су да би то могао бити највећи штрајк у земљи у више од 10 година, док оспоравају планиране измјене закона о раду које је спровела влада десног центра, јавља АП.
Синдикати кажу да измјене укидају радницима права, док португалска Влада тврди да су оне потребне како би економија била флексибилнија и подстакла раст.
Предложене измјене укључују олакшавање отпуштања радника, ускраћивање права на штрајк у додатним секторима економије и ограничавање пауза за дојење за мајке на прве двије године дјетета у односу на тренутну неограничену регулативу.
Португалија има једну од најмањих економија ЕУ, а њени радници су међу најслабије плаћенима у блоку од 27 земаља.
Према подацима Националног завода за статистику, просјечна плата износи око 1.600 евра прије опорезивања, док минимална плата коју зарађују стотине хиљада радника износи 870 евра прије опорезивања.
Португалце, такође, погађа криза становања и трошкова живота, јер цијене некретнина расту, а инфлација се задржава на нешто више од два одсто.
