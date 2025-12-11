Logo
Пријете поплаве: Десетине хиљада људи пред евакуацијом

Танјуг

11.12.2025

10:18

Пријете поплаве: Десетине хиљада људи пред евакуацијом
Фото: Printscreen/Youtube/Weather Is Dangerous

Десетине хиљада становника западног Вашингтона суочава се са могућим наредбама за евакуацију због обилних падавина које пријете да изазову поплаве, саопштили су данас званичници.

Гувернер Боб Фергусон прогласио је ванредно стање на нивоу цијеле државе, упозоравајући да "животи могу да буду угрожени у наредним данима", пренио је АП.

Власти су наредиле евакуацију становницима округа код реке Скагит, јер ријека приближава историјским нивоима.

Стотине припадника Националне гарде послати су на терен ради помоћи заједницама, а клизишта и поплаве затворила су дијелове међудржавног пута 90 и ауто-пута САД 2.

Више од 17.000 корисника остало је без струје, а падавине у протекла 24 сата достигле су до 17,8 центиметара у планинским областима. Очекује се да ће ријека Скагит достићи врхунац од око 14,3 метра у планинском граду Бекрин и 12 метара у Маунт Вернону, што би могло да премаши заштитни зид изграђен 2018. године.

Званичници позивају грађане да се припреме за могуће поплаве и да слиједе упутства о евакуацији.

Метеоролози наводе да је у питању тзв. "атмосферска ријека" која доноси велике количине влаге с Тихог океана, док се очекује нови олујни систем од недјеље.

У Сумасу, малом граду дуж границе САД и Канаде, сирена за поплаву се огласила испред градске скупштине и становницима је речено да се евакуишу.

Гранични прелаз је такође затворен за комерцијална возила која се крећу ка југу како би се оставило више простора за евакуацију, рекли су из полиције.

Научници истичу да су климатске промене повезане са интензивним падавинама. Према њиховим ријечима, климатске промјене су одговорне за интензивније и чешће екстремне олује, суше, поплаве и шумске пожаре. Очекује се да ће још један олујни систем донијети више кише почев од недјеље.

Поплаве

Вашингтон

