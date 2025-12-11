Logo
Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

11.12.2025

10:05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа
Фото: АТВ

Полицијски службеници ПУ Ново Сарајево лишили су слободе Д.С.М. (1995) из Сарајева због постојања основа сумње да је у протекла два дана починио више кривичних дјела разбојништва на подручју Новог Сарајева и Новог Града.

Како је потврђено за "Аваз", ријеч је о Демиру М. Саковићу.

hitna pomoc

Хроника

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

Приликом личног и претреса стамбеног објекта који осумњичени користи, пронађена је и одузета одређена количина материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу спид, један стартни пиштољ „Зораки“ за који постоји основ сумње да је кориштен као средство пријетње приликом извршења кривичних дјела, један пар средстава за везивање, те готови новац, цигарете и други предмети за које постоји основ сумње да потичу из кривичног дјела.

Осумњичени се налази на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, након чега ће бити предат у даљњу надлежност Кантоналног тужилаштва КС.

