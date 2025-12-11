Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

11.12.2025
Полицијски службеници ПУ Ново Сарајево лишили су слободе Д.С.М. (1995) из Сарајева због постојања основа сумње да је у протекла два дана починио више кривичних дјела разбојништва на подручју Новог Сарајева и Новог Града.
Како је потврђено за "Аваз", ријеч је о Демиру М. Саковићу.
Приликом личног и претреса стамбеног објекта који осумњичени користи, пронађена је и одузета одређена количина материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу спид, један стартни пиштољ „Зораки“ за који постоји основ сумње да је кориштен као средство пријетње приликом извршења кривичних дјела, један пар средстава за везивање, те готови новац, цигарете и други предмети за које постоји основ сумње да потичу из кривичног дјела.
Осумњичени се налази на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, након чега ће бити предат у даљњу надлежност Кантоналног тужилаштва КС.
