Детаљи драме на Сави: Држављанин БиХ кријумчарио мигранте, троје погинулих

11.12.2025
Три смртно страдала мигранта и осам живих извађено је рано јутрос из ријеке Саве у Славонском Броду након превртања чамца, а страдале мигранте је Хитна помоћ одвезла у болницу, рекао је заповједник Јавне ватрогасне станице Славонски Брод Иван Вулета.
"Јутрос у 5 сати и 38 минута смо добили дојаву од Хитне помоћи да је дошло до превртања и потапања миграната на ријеци Сави. Изашли смо са два ватрогасна возила и са ватрогасним чамцем. Било је 11 миграната, извађено је осам живих и три мртва", изјавио је Хини заповједник Јавне ватрогасне станице Славонски Брод Иван Вулета, преноси Јутарњи.
Истакао је да је преживјеле мигранте Хитна помоћ збринула и одвезла у болницу.
Према писању медија, једна особа доводи се у вези с тим кривичним дјелом, држављанин Босне и Херцеговине који се тренутно налази у болници и под надзором је полиције.
