Facebook зна шта гледате и кад нисте на мрежи

Извор:

Курир

11.12.2025

09:15

Фото: Pixabay

Стално остајање пријављеним на Facebook може вас изложити праћењу и сајбер нападима. Откријте како да заштитите своје податке једноставним корацима.

Многи корисници мисле да је Мета заинтересована само за оно што радите док сте активни на Facebooku или Инстаграму. У стварности, ваш профил се допуњује и када сте ван платформи, управо захваљујући томе што сте остали пријављени. Сваки клик на другом сајту, свака претрага, сваки производ који гледате, све то може завршити у рукама компаније.

То је могуће јер Мета користи сопствене алате за праћење уграђене у хиљаде сајтова и апликација. „Like“ и „Share“ дугмад, опција „Пријави се преко Facebook-a“ и невидљиви пиксели служе као портали кроз које се подаци неприметно преливају ка Метиним серверима. Чак и без ваше интеракције, систем биљежи шта гледате, колико дуго остајете на страници и са ког уређаја приступате.

Мета не прикупља само ваше име и презиме. Информације које се биљеже укључују врсту телефона, оперативни систем, ИП адресу, тачну локацију, па чак и инсталиране апликације. Све те податке користи за креирање детаљних маркетиншких профила, без обзира да ли сте им свјесно дали дозволу или не.

Тај систем функционише тихо и неприметно. Многи корисници нису ни свјесни да Facebook води евиденцију о њиховим активностима на потпуно неповезаним сајтовима. Када останете пријављени, та веза остаје отворена и Мета наставља да вас прати, као сјенка која никад не нестаје.

Експлозија испред кафића-Сарајево-11122025

Хроника

Експлозија испред кафића у Сарајеву, полиција оградила подручје

У посљедње вријеме откривена је софистицирана техника сајбер напада која користи обичне СВГ слике за ширење малвера. Иако СВГ дјелује као безазлени графички фајл, он може садржати опасни JavaScript код који се активира чим отворите слику у прегледачу.

Ова метода, позната као ЈСФуцк, користи екстремно замагљен код који је дизајниран да заобиђе чак и напредне антивирусне алате. Ако сте у том тренутку пријављени на Facebook, скрипта може да преузме контролу над вашом сесијом, лајковати садржаје, преузимати додатне фајлове, па чак и извршавати радње без вашег знања.

Ова врста напада не функционише ако нисте активно пријављени на друштвене мреже. Управо зато је стално присуство на Facebooku ризик који многи корисници олако схватају. Активна сесија постаје отворена капија за хакере који не морају да вам украду лозинку, довољно је да искористе оно што већ имате, приступ.

Саша Викери

Тенис

Америчка тенисерка се скинула гола и најавила Аустралијан Опен

Осим тога, ако кликнете на заражену слику док сте пријављени, напад се може догодити потпуно аутоматски. Нема упозорења, нема захтева за потврду. Све се дешава у позадини док ви мислите да само гледате обичан фајл.

Не морате бити стручњак за сајбер безбједност да бисте смањили ризик. Довољно је да предузмете неколико једноставних корака који вас могу заштитити од нежељених посљедица:

  • Увијек се од‌јавите са Facebooka када завршите с коришћењем
  • Прегледајте подешавања приватности на Facebooku и искључите опцију Off-Facebook Activity
  • Инсталирајте додатке за прегледач који блокирају праћење и малициозне скрипте
  • Не отварајте СВГ фајлове из непознатих извора, нарочито ако стижу путем мејла или са сумњивих сајтова
  • Ажурирајте антивирусни софтвер и редовно скенирајте уређај

Звучи једноставно, али многи корисници заборављају да и најмањи превид може значити озбиљан проблем. Један клик на „Од‌јави се“ може значити разлику између безбједног сурфовања и дигиталног хаоса., пише Курир.

