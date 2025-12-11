Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

Извор:
Телеграф
11.12.2025
09:04
Коментари:0
Монструм осумњичен да је Српкињи Кристини Јоксимовић (38) одсјекао главу, извадио материцу и њене дијелове тела самлео у блендеру док је гледао снимке на Јутјубу, званично је оптужен за њено убиство, саопштили су швајцарски званичници.
Финалисткиња за избор за мис Швајцарске, поријеклом из Србије, пронађена је раскомадана у свом дому у фебруару 2024. године у Бинингену, у близини Базела, а њен супруг је осумњичен да ју је задавио.
Кристинин супруг, идентификован само као Томас у швајцарским медијима, у сриједу је оптужен за убиство након завршетка истраге.
Хроника
Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен
Датум почетка суђења још увијек није одређен.
Кристинино тијело је раскомадано тестером, ножем и баштенским маказама, наводи се у језивом извјештају о обдукцији и судским документима у које је Daily mail имао увид.
Обдукција је открила да је Томас (43) такође жени извадио материцу, која је била једини орган одстрањен из њеног тијела.
Званичници су потврдили да је неколико делова њеног тијела потом исјецкано индустријским блендером, "пасирано" и растворено у хемијском раствору.
Истражиоци су касније открили да је Томас гледао снимке на Јутјубу на свом телефону док је раскомадао тијело своје супруге.
Искасапљено тијело Српкиње пронашао је њен отац, након што је примјетио плаве праменове косе како вире из црне кесе у вешерају, рекао је раније пријатељ.
Истражитељи су пронашли блендер и остатке Кристине, укључујући дијелове коже са мишићима који су још увек причвршћени, као и комаде костију.
Да би раскомадао своју жену, Томас јој је наводно избио зглобове кука из чашица, а затим јој одсјекао горњи дио лијеве руке, подлактице и десну потколеницу, наводи се у извјештају о обдукцији.
Затим јој је пресјекао кичму како би јој одсјекао главу, наводи се у језивом извјештају. Кристинин супруг и отац њихове двије ћерке наводно је признао да ју је убио у марту, али је рекао да је то учинио да би се заштитио након што га је она претходно напала ножем.
Признао је ужасан злочин након што је раније рекао властима да је дошао кући и затекао је мртву и искасапљену.
Међутим, медицински стручњаци нису пронашли доказе самоодбране и утврдили су да је узрок смрти дављење.
Томас је показао "изузетно висок ниво криминалне енергије, недостатак емпатије и хладнокрвност након што је убио своју жену", навела је полиција у судским документима, према локалном листу Блик.
Кристина Јоксимовић је крунисана за Мис северозападне Швајцарске, а 2007. године је била финалисткиња за Мис Швајцарске. Касније је водила сопствени посао као тренер за модну писту и била је ментор манекенки Доминик Риндеркнехт на избору за Мис универзума 2013. године, пише Телеграф.
Најновије
Најчитаније
10
14
10
10
10
08
10
05
10
00
Тренутно на програму