Ријетко морско биће испливало у Шкотској

Шкотски купачи остали су затечени када је на локалну плажу испливала ријетка хоботница са седам пипака. Ово створење, познато и као септопус, пронађено је у фрагментима дуж естуара Итан близу Националног резервата природе Форви, Њубург, Абердиншир.
Због своје импресивне величине, само пипци су му дуги око 50 центиметара, а истраживачи вјерују да је ријеч о женској јединки.
Доктор Лорен Смит, морски биолог из истраживачке организације Saltwater Life, описала је налаз као "изванредан", али је додала да је начин на који је створење доспјело до обале "мала мистерија".
Могуће је да су несрећни примјерак напали гладни китови прије него што су његови остаци испрани дуж обале.
"Можда је упецана и одбачена назад или ју је напао кит", рекла је за Дејли мејл.
"Или је некако доспјела у плитке воде, дезоријентисала се и постала плијен."
Дијелови су послати у различите лабораторије и музеје.
"Веома је ријетко радити са овом врстом, па су сви узбуђени," додала је Смит.
Она је сазнала за остатке када јој је пријатељ послао фотографије које су се шириле интернетом након што су купачи примијетили створење 30. новембра.
Посљедњи "недостајући дио" тијела испливао је на обалу у четвртак, 4. децембра.
"Сви дијелови и фотографије потичу од исте јединке," рекла је Смит.
Фотографије и мјерења направљена на лицу мјеста брзо су искључила могућност да је ријеч о некој од домаћих врста хоботница из Шкотске.
У почетку се мислило да су остаци можда џиновске лигње (Architeuthis dux), врсте са неколико историјских налаза у Абердинширу, укључујући и Newburgh 1998. године.
Међутим, недостатак карактеристичних "зупчастих" сисаљки лигње указао је на нешто друго.
Потврђено је да је ријеч о врсти Халипхрон атлантицус, познатој и као блоб хоботница или септопус, формално идентификованој у 19. вијеку.
Ова врста се налази у тропским и умјереним водама широм свијета, од Азора западно од Португала, Пугет Соунд у савезној држави Вашингтон, до Chatham Риса у Новом Зеланду.
Септопус се обично налази на дубинама већим од 500 метара – тзв. "зони сумрака" због недостатка свјетлости.
Мужјаци ове врсте су мали, обично дуги око 21 cm, док су женке знатно веће, достижући дужину до 4 метра.
Упркос имену, ова хоботница заправо има осам пипака, као и друге хоботнице, али постоји разлог због којег је добила такво име.
Код мужјака Халипхрон атлантицус један пипак (хектокотилус) је специјално модификован за пренос сперме током парења. Овај пипак је обично сакривен у кесици испод десног ока, што створењу даје изглед да има само седам руку.
"Вјероватно је прва примјећена јединка имала седам пипака и име је остало,“ објаснила је Смит.
Ипак, ово је "изванредна и ријетко документована" врста, која је још рјеђа у сјевероисточној Шкотској него џиновске лигње.
Тренутно се остаци ове дубокоморске џиновске желатинозне хоботнице налазе у замрзивачу др Смит, гдје ће остати до не тако далеке будућности.
Они ће бити проучавани и сачувани на Универзитету у Абердину, ТРАЦЕ Wildlife Форенсицс Network, Националном музеју Шкотске и Природњачком музеју у Лондону.
"Појава морске врсте попут Халипхрон атлантицус овдје је изузетно ријетка и пружа вриједну прилику за даља истраживања," додала је др Смит.
"Пронађени остаци су замрзнути ради даље анализе, а неки ће можда бити сачувани као музејски примјерци."
Др Стив О’Шеа, морски биолог, еколог и свјетски стручњак за главоношце (хоботнице и лигње), помогао је у верификацији врсте.
Идентификација је потврђена од стране истраживача у Калифорнији, Новом Зеланду и Природњачком музеју у Лондону, преноси Telegraf.rs.
