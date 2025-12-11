Мушкарац преминуо на крстарењу након што је попио 33 пића: Породица сумња на једно

Извор:
Један мушкарац је преминуо на крстарењу након што му је послужено 33 пића, породица оптужује особље крузера да му је убризгало седатив.
Породица мушкарца из Калифорније који је преминуо на крстарењу бродом компаније Royal Caribbeann прошле године поднијела је тужбу због "неправедне смрти".
У оптужби је наведено да му је компанија прекомјерно служила алкохол и употријебила прекомјерну силу, што је, како кажу, довело до његове смрти.
Мајкл Вирџил (35) преминуо је 13. децембра 2024. године током четвородневног крстарења бродом "Навигатор оф тхе Сеас" од Лос Анђелеса до Енсенаде у Мексику. Путовао је са својом вјереницом, њиховим малим сином и другим рођацима.
Према тужби поднијетој савезном суду, Вирџил је учествовао у бродском пакету "Делукс пића" који је био укључен у цијену и послужено су му, најмање, 33 алкохолна пића у сатима који су претходили смрти. Породица тврди да је постао видљиво пијан док су чланови посаде настављали да му служе алкохол.
Вирџил се изгубио и постао узнемирен док је покушавао да пронађе своју кабину, наводи се у тужби. У тужби се наводи и да га је обезбјеђење компаније Royal Caribbeann оборило, обуздало својом тежином и држало га у положају који му је ограничавао дисање. У тужби се такође наводи да су чланови посаде користили више бочица бибер спреја и, по упутству капетана, убризгали му халоперидол, седатив.
Вирџил је изгубио свијест и умро на броду.
"Royal Caribbeann у потпуности разумије и очекује да ће прекомјерна конзумација алкохола код путника резултирати смањењем њихових инхибиција, моторичких способности и здравог расуђивања“, наведено је у тужби.
"Royal Caribbeann, на основу информација и увјерења, очекује да ће подстаћи општу атмосферу, коју жели и промовише на својим бродовима, а што заузврат побољшава друге активности на броду које доносе приход, као што су коцкање и куповина више алкохола".
КТЛА је добила извјештај медицинског вјештака округа Лос Анђелес, у којем се Вирџилов начин смрти наводи као убиство. Узрок смрти је наведен као комбиновани ефекат механичке асфиксије, гојазности, кардиомегалије и тровања етанолом.
Према тужби, Вирџилово тијело је било у фрижидеру на броду док се брод није вратио у Лос Анђелес 16. децембра 2024. године.
Убрзо након инцидента, ФБИ је потврдио да је покренуо истрагу о околностима Вирџилове смрти. Представници Royal Caribbeanna су издали кратко саопштење у којем су навели да су "ожалошћени" смрћу госта и да сарађују са властима. Нису објављене додатне информације од стране савезних истражилаца.
У тужби, Вирџилова вјереница, Кони Агилар, дјелујући као лични заступник његове имовине, тврди да је компанија одговорна за немар, неправилно служење алкохола и поступке својих запослених у обезбјеђењу и медицинском особљу. У тужби се тврди да компанија није заштитила путника упркос видљивим знацима пијанства и да је употријебила силу која је директно допринијела његовој смрти.
