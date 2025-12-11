Logo
Трамп критиковао Зеленског: У вашој земљи је огромна корупција

11.12.2025

Предсједник САД Доналд Трамп оптужио је Украјину за широко распрострањену корупцију.

"Ово није покушај да се било ко оцрни, али тамо заиста постоји огромна корупција", рекао је он, а преносе РИА Новости.

Национални биро за борбу против корупције Украјине покренуо је 10. новембра велику операцију откривања корупцијских шема у енергетском сектору Украјине. Претреси су спроведени у кућама бившег министра енергетике Германа Галушченка, компаније Енергоатом и Тимура Миндича, за кога се вјерује да је оснивач криминалне групе и "новчаник" представника Кијева Владимира Зеленског.

Седам чланова криминалне организације већ је оптужено. Миндич и бизнисмен Александар Цукерман су на потјерницу. Галушченко, који је био на челу Министарства правде и министарка енергетике Светлана Гринчук су смијењени, пише РТ Балкан.

