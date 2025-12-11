Трамп критиковао Зеленског: У вашој земљи је огромна корупција

Извор:
РТ Балкан
11.12.2025
07:29
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп оптужио је Украјину за широко распрострањену корупцију.
"Ово није покушај да се било ко оцрни, али тамо заиста постоји огромна корупција", рекао је он, а преносе РИА Новости.
Национални биро за борбу против корупције Украјине покренуо је 10. новембра велику операцију откривања корупцијских шема у енергетском сектору Украјине. Претреси су спроведени у кућама бившег министра енергетике Германа Галушченка, компаније Енергоатом и Тимура Миндича, за кога се вјерује да је оснивач криминалне групе и "новчаник" представника Кијева Владимира Зеленског.
Свијет
Трамп: Колумбија производи много дроге, Густаво Петро ће бити сљедећи
Седам чланова криминалне организације већ је оптужено. Миндич и бизнисмен Александар Цукерман су на потјерницу. Галушченко, који је био на челу Министарства правде и министарка енергетике Светлана Гринчук су смијењени, пише РТ Балкан.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
10
14
10
10
10
08
10
05
10
00
Тренутно на програму