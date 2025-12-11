Logo
Трамп: Колумбија производи много дроге, Густаво Петро ће бити сљедећи

Извор:

Танјуг

11.12.2025

07:27

Трамп: Колумбија производи много дроге, Густаво Петро ће бити сљедећи
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп појачао је пријетње Колумбији и рекао да је предсједник те земље Густаво Петро "сљедећи" у регионалној кампањи Бијеле куће против трговине дрогом.

Иако је Трамп у почетку разговора са новинарима у сриједу рекао да није "баш превише размишљао о Петру", његови коментари су се брзо претворили у озбиљно звецкање оружјем против колумбијског лидера, наводи Политико.

- Колумбија производи много дроге. Зато је боље да се опамети или ће бити сљедећи. Ускоро ће бити сљедећи. Надам се да слуша, биће сљедећи - изјавио је Трамп.

Трампови коментари означавају оштру ескалацију пријетњи колумбијском лидеру, наводи амерички портал.

У разговору за Политико раније ове недјеље, амерички предсједник је поменуо проширење своје војне операције против трговине дрогом, која је до сада била усмјерена на Венецуелу, и на Мексико и Колумбију.

Тензије између Трампа и Петра ескалирале су ове јесени током кампање САД против трговине дрогом у региону.

Трампова администрација је у септембру одузела Колумбији статус партнера за контролу дроге и поништила Петрову визу, смањивши помоћ земљи и назвавши њеног лидера, "криминалним дилером дроге", наводи Политико.

Тагови:

Доналд Трамп

Kolumbija

Америка

