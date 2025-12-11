Оборена 32 украјинска дрона изнад Москве, аеродроми затворени више сати

Извор:
Танјуг
11.12.2025
07:05
Коментари:0
Руске снаге противваздушне одбране уништиле су током ноћи 32 дрона који су летјели ка Москви, објавио је јутрос градоначелник Сергеј Собјањин на друштвеним мрежама.
Он је додао да "службе за ванредне ситуације раде на мјесту пада", преноси РИА Новости.
Друштво
Обиљежавамо Светог Стефана: Помаже паровима који не могу имати дјецу, једну ствар треба избјегавати
Систем противваздушне одбране чини све што је могуће да заштити Москву, рекао је Собјањин.
Сви московски аеродроми - Шереметјево, Домодедово, Внуково и Жуковски - увели су ограничења на доласке и одласке авиона, која су била на снази приближно седам сати, саопштиле су руске власти.
Десетине авиона су преусмјерене на алтернативне аеродроме.
Бања Лука
Бројне улице и насељa данас без струје
Авио-компаније Аерофлот , Победа и Росија објавиле су отказивање или кашњења летова, наводи агенција.
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму