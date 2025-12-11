Logo
Large banner

Оборена 32 украјинска дрона изнад Москве, аеродроми затворени више сати

Извор:

Танјуг

11.12.2025

07:05

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Руске снаге противваздушне одбране уништиле су током ноћи 32 дрона који су летјели ка Москви, објавио је јутрос градоначелник Сергеј Собјањин на друштвеним мрежама.

Он је додао да "службе за ванредне ситуације раде на мјесту пада", преноси РИА Новости.

Вјера кадионица

Друштво

Обиљежавамо Светог Стефана: Помаже паровима који не могу имати дјецу, једну ствар треба избјегавати

Систем противваздушне одбране чини све што је могуће да заштити Москву, рекао је Собјањин.

Сви московски аеродроми - Шереметјево, Домодедово, Внуково и Жуковски - увели су ограничења на доласке и одласке авиона, која су била на снази приближно седам сати, саопштиле су руске власти.

Десетине авиона су преусмјерене на алтернативне аеродроме.

struja

Бања Лука

Бројне улице и насељa данас без струје

Авио-компаније Аерофлот , Победа и Росија објавиле су отказивање или кашњења летова, наводи агенција.

Подијели:

Тагови:

Москва

napad dronom

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пленковић у Бањалуци

Регион

Пленковић у Бањалуци

3 ч

0
Хрватски сабор данас о Трговској гори

Регион

Хрватски сабор данас о Трговској гори

3 ч

0
Екипа Манчестер Ситија на мечу против Реал Мадрида

Фудбал

Ситију дерби против Реала, Арсенал рутински

11 ч

0
Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

Свијет

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

11 ч

0

Више из рубрике

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

Свијет

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

11 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Војска "заузела" танкер, Трамп тврди: Имамо веома добар разлог

11 ч

0
Ухапшен бивши предсjедник: Осумњичен за корупцију

Свијет

Ухапшен бивши предсjедник: Осумњичен за корупцију

12 ч

0
И Макрон најављује забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Свијет

И Макрон најављује забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

10

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner