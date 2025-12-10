И Макрон најављује забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Извор:
СРНА
10.12.2025
21:45
Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да намјерава да прије истека свог мандата 2027. године забрани лицима млађим од 15 или 16 година кориштење друштвених мрежа.
Макрон је почетком јуна рекао да ће предузети кораке ка забрани кориштења друштвених мрежа за особе млађе од 15 година уколико ЕУ сама не уведе такву забрану.
"Увешћемо провјеру старости на свим друштвеним мрежама и поставићемо границу на 15 или 16 година", рекао је Макрон.
Он је додао да се обавезује да ће парламент гласати о таквом закону прије краја његовог садашњег мандата, преноси "Фигаро".
"Влада Француске намјерава да представи приједлог закона почетком 2026. године и жели да осигура његово брзо усвајање", додао је Макрон.
Бивши француски премијер Габријел Атал, који је тренутно посланик, предложио је у априлу забрану приступа друштвеним мрежама за дјецу млађу од 15 година и увођење ноћних ограничења за старије тинејџере.
