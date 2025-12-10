Logo
И Макрон најављује забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Извор:

СРНА

10.12.2025

21:45

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да намјерава да прије истека свог мандата 2027. године забрани лицима млађим од 15 или 16 година кориштење друштвених мрежа.

Макрон је почетком јуна рекао да ће предузети кораке ка забрани кориштења друштвених мрежа за особе млађе од 15 година уколико ЕУ сама не уведе такву забрану.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска би требало да донесе одлуку о ограничавању коришћења друштвених мрежа млађима од 16 година

"Увешћемо провјеру старости на свим друштвеним мрежама и поставићемо границу на 15 или 16 година", рекао је Макрон.

Он је додао да се обавезује да ће парламент гласати о таквом закону прије краја његовог садашњег мандата, преноси "Фигаро".

"Влада Француске намјерава да представи приједлог закона почетком 2026. године и жели да осигура његово брзо усвајање", додао је Макрон.

Дјевојчица, телефон

Наука и технологија

Забрана изазвала револт: Након гашења мрежа у Аустралији, свјетлост дана угледале нове апликације

Бивши француски премијер Габријел Атал, који је тренутно посланик, предложио је у априлу забрану приступа друштвеним мрежама за дјецу млађу од 15 година и увођење ноћних ограничења за старије тинејџере.

društvene mreže

Емануел Макрон

Француска

