Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

Извор:

СРНА

10.12.2025

21:19

Коментари:

0
Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

Републикански конгресмен Томас Маси представио је закон којим позива Сједињене Државе на повлачење из НАТО-а, наводећи да тај савез намеће финансијске и дипломатске терете земљи.

- НАТО је реликт Хладног рата. Требали бисмо да се повучемо из НАТО-а и тај новац да користимо за одбрану наше земље, а не социјалистичких држава - написао је Маси на Иксу.

Он је навео да је НАТО, који је створен да би се супротставио тадашњем Совјетском Савезу, коштао америчке пореске обвезнике трилионе долара и да постоји ризик да земљу увуче у стране ратове.

- Америка не би требала да буде безбједносна мрежа свијета, посебно када богате земље одбијају да плаћају за властиту одбрану - истакао је Маси.

У приједлогу закона, који је представио Маси, наводи се да европски чланови НАТО-а имају адекватне економске и војне капацитете за властиту одбрану.

Он је упозорио да чланство Сједињених Држава у НАТО-у није у складу са националним безбједносним интересима земље

- Распад Варшавског пакта и Совјетског Савеза су фундаментално промијенили безбједносно окружење у Европи и учинили НАТО-ову основну мисију колективне одбране ирелевантном - навео је Маси и додао да је Алијанса 1999. године започела велику експанзију према Истоку.

Амерички предсједник Доналд Трамп раније је позвао земље НАТО-а да повећају издвајања за одбрану са два на пет одсто БДП-а и упозорио да би оне које не испуне циљ могле да буду искључене из Алијансе.

Осим тога, Трамп је наводио да је Европа под озбиљним притиском, да су њени лидери слаби и да нису учинили довољно да ријеше велике изазове.

Тагови:

NATO

Америка

Доналд Трамп

