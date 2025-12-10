Logo
Пленковић ипак долази у Бањалуку?

АТВ

10.12.2025

22:05

Пленковић ипак долази у Бањалуку?

Премијер Хрватске Андреј Пленковић ипак ће сутра доћи у Бањалуку.

Наиме, информације о његовој посјети налазе се на и званичном сајту Владе Хрватске.

Како наводе, Пленковић ће у четвртак, 11. децембра 2025. године, посјетити два догађаја у Бањалуци.

Андреј Пленковић-хрватски премијер

Регион

Пленковић отказао долазак у Бањалуку

У 15:25 сати Пленковић ће се у самостану Марија Звијезда састати с бањалучким бискупом Жељком Мајићем те обићи изложбу сакралне умјетности Ризница Опатије "Марија Звијезда".

Након тога, у 16:30, присуствоваће свечаности полагања камена темељца за Студентско-културални пасторални центар Петрићевац, чију изградњу суфинансира Влада Хрватске.

Подсјетимо, раније се појавила информација да Пленковић сутра неће путовати у Бањулуку, иако је према најављеном протоколу требао присуствовати отварању граничног прелаза Градишка и новог моста преко Саве, те се састати с предсједавајућом Савјета министара БиХ Борјаном Кришто.

