Logo
Large banner

Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

Извор:

АТВ

10.12.2025

18:07

Коментари:

0
Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

Члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ из реда експерата којег именује Влада Федерације БиХ /ФБиХ/ Зијад Крњић физички је зауставио пут ка ЕУ, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Она је на друштвеној мрежи "Икс" напоменула да је изграђен ауто-пут од Добоја до Градишке, као и мост на Сави, али да је отварање граничног прелаза стопирано одлуком Крњића и деструктивном политиком коју представља.

Управни одбор УИО БиХ није ни на данашњој, другој ванредној сједници усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО, којом се омогућава почетак рада новог граничног прелаза Градишка.

Против овог правилника четврти пут био је Крњић.

Подијели:

Тагови:

Зијад Крњић

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гранични прелаз Градишка

БиХ

Смијешно оправдање Зијада Крњића: Људи не чекају на граници

5 ч

1
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

БиХ

Амиџић: Зијад Крњић поново блокирао нови гранични прелаз у Градишци

5 ч

15
Преко 4 милиона путника прешло стари ГП Градишка - нови на чекању због Зијада Крњића

БиХ

Преко 4 милиона путника прешло стари ГП Градишка - нови на чекању због Зијада Крњића

2 д

1
Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

БиХ

Зијад Крњић гласао против: Ништа од отварања новог ГП код Градишке 11. децембра

2 д

4

Више из рубрике

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

БиХ

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

2 ч

0
Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ

БиХ

Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ

4 ч

0
Гранични прелаз Градишка

БиХ

Смијешно оправдање Зијада Крњића: Људи не чекају на граници

5 ч

1
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

БиХ

Амиџић: Зијад Крњић поново блокирао нови гранични прелаз у Градишци

5 ч

15
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

00

Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

18

57

Централне вијести, 10.12.2025.

18

55

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

18

50

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

18

41

Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner