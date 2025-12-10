Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

Извор:
Члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ из реда експерата којег именује Влада Федерације БиХ /ФБиХ/ Зијад Крњић физички је зауставио пут ка ЕУ, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Она је на друштвеној мрежи "Икс" напоменула да је изграђен ауто-пут од Добоја до Градишке, као и мост на Сави, али да је отварање граничног прелаза стопирано одлуком Крњића и деструктивном политиком коју представља.
Управни одбор УИО БиХ није ни на данашњој, другој ванредној сједници усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО, којом се омогућава почетак рада новог граничног прелаза Градишка.
Против овог правилника четврти пут био је Крњић.
