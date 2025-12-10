Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

Извор:
Савјет министара одобрио је данас 1.589.000 КМ из текуће резерве за измирење уговорних обавеза Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ за регистарске таблице, личне карте, возачке дозволе и путне исправе.
Средства су одобрена на ванредној телефонској сједници, на приједлог Министарства цивилних послова, како би се обезбиједио несметан наставак процеса издавања личних докумената и регистарских ознака у БиХ, саопштено је из Савјета министара.
У саопштењу се наводи да је интервенција била неопходна јер је IDDEEA у буџету за ову годину добила мање новца од планираног, што је угрозило редовно извршавање њених обавеза.
За реализацију ове одлуке задужени су IDDEEA и Министарство финансија и трезора у Савјету министара.
