Без сагласности о дневном реду

Извор:
АТВ
02.12.2025
19:45
Коментари:0
Нема сагласности о успостављању канцеларије главног преговарача, нити о измјенама закона о Суду БиХ и високом судском и тужилачком савјету. У СНСД-у понављају да нису против европског пута, али да неће подржати ништа што није у интересу Републике Српске.
"Расправљати о канцеларији без главног преговарача којег именује Савјет министара, извините, молим вас. Колеге бошњачки министри кажу имамо проблем око закона, али нећемо да подржимо одлуку о успостави канцеларије док не прођу закони, па ко уцјењује овдје. Наш одговор је био врло јасан, уважите мишљење из Републике Српске. Нећемо дозволити пренос надлежности, колико пута овдје то требамо да кажемо", рекао је Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјета министара БиХ
Осим успостављања канцеларије главног преговарача, на дневном реду требало је да се нађу и Закон о Суду БиХ и Закон о високом судском и тужилачком савјету БиХ. Чуло се и то да је закон о Суду, према мишљењу Европске комисије, у складу са правном тековином Европске уније, док су код Закона о ВСТС-у биле одређене недоумице.
"Што се тиче Закона о Суду, желим нагласити да смо у овој верзији коју смо радили извукли само оно што није било спорно ни Републици Српској, ни Федерацији. Жељели смо само ријешити да ВСТС именује све суце Апелационог одјељења. Жељели смо само учинити још неовиснијим Суд БиХ", рекао је Давор Буноза, министар правде БиХ.
Република Српска
''Ново пребројавање гласова ништа не мијења''
Из бошњачких клубова оптужују СНСД да руше европски пут БиХ. Елмедин Конаковић позива Представнички дом да у редовну процедуру уврсти расправу о два европска закона.
"Да се они усвоје у овом или нешто мало измијењеном облику. Позивам ХДЗ да се прикључи тој европској причи, да се више не држи тако чврсто СНСД-а, јер је потпуно јасно да СНСД није европки партнер", рекао је Елмедин Конаковић, министар иностраних послова БиХ.
Није могуће ни у Парламентарној скупштини усвојити законе без СНСД-а, јасна је Борјана Кришто.
"Морамо рачунати на то да је нама потребна једна политичка воља, једно сугласје на разини парламентарне већине, без обзира колико се ми разликовали у неким ставовима. Морате знати да без СНСД-а и без њихових институција не можемо усвојити одређене ствари у разини Парламентарне скупштине", рекла је Борјана Кришто, предсједавајућа Савјета министара БиХ
Из СНСД-а су подсјетили и да је Приједлог закона о високом судском и тужилачком савјету у Дому народа оборио НиП. Није познато хоће ли бити одржана нова сједница савјета министара на којој ће се говорити о условима које БиХ треба да испуни да би се отворили преговори са Европском унијом. Зна се, зато да ће у Бриселу 17. децембра бити одржан састанак на којем ће се говорити о европском путу БиХ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму